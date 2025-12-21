Fostul judecător Toni Neacşu: "Preşedintele nu poate face referendum în Justiţie şi nu poate demite CSM"

Fostul judecător Adrian Toni Neacşu, fost membru CSM, a afirmat, duminică, după anunţul preşedintelui Nicuşor Dan, privind organizarea unui referendum în Justiţie, că şeful Consiliului Superior al Magistraturii are obligaţia să sesizeze Curtea Constituţională cu soluţionarea conflictului creat prin aceste declaraţii de intenţii. "Ministrul Justiţiei nu răspunde la telefoane pentru că nu prea are ce să răspundă, trebuie să-şi revină şi dumnealui după grozăvia acestor declaraţii", a declarat Neacşu la Antena 3 CNN.

"Cred că intenţiile domnului preşedinte sunt de o gravitate extremă, raportat strict la ce prevede Constituţia. CSM este o instituţie prevăzută în Constituţie. Nu se poate interveni asupra modului său de funcţionare, pentru că asta înseamnă separarea puterilor în stat.

Ministrul Justiţiei nu răspunde la telefoane pentru că nu prea are ce să răspundă, trebuie să-şi revină şi dumnealui după grozăvia acestor declaraţii. Nu există nicio posibilitate constituţională şi nici măcar legală ca preşedintele României să determine revocarea membrilor CSM, respectiv desfiinţarea, demiterea sau ce spunea dumnealui acolo", a afirmat Toni Neacşu, la Antena 3 CNN.

"Preşedintele României nu poate face referendum în Justiţie şi nu poate demite Consiliul Superior al Magistraturii. (...) Chiar astăzi preşedintele CSM are obligaţia să sesizeze Curtea Constituţională cu soluţionarea conflictului creat prin aceste declaraţii de intenţii. CSM este autoritate constituţională, parte a autorităţii judecătoreşti, garantul independenţei justiţiei şi total independent faţă de amestecul puterii executive", a scris el pe Facebook, preluat şi de Agerpres.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, într-o declaraţie de presă, că va iniţia în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraţilor cu o singură întrebare: "CSM acţionează în interes public sau acţionează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?".

"Voi iniţia în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraţilor cu o singură întrebare: Consiliul Superior al Magistraturii acţionează în interes public sau acţionează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar? Şi dacă magistraţii în ansamblul lor vor spune că da, CSM acţionează în interes public, vom continua discuţiile legislative, dar dacă însă magistraţii în majoritatea lor vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci CSM va pleca de urgenţă", a declarat Nicuşor Dan.