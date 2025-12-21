Tudorel Toader: „Președintele n-a încălcat separația puterilor în stat, Nicușor Dan a făcut un manifest politic”

Fostul ministru al Justiției a spus că oricum întrebarea anunțată de Nicușor Dan pentru acest referendum nu ar trece de Curtea Constituțională. Foto: Agerpres

Fostul ministru al Justiției și fost judecător la Curtea Constituțională, Tudorel Toader, a spus, la Antena 3 CNN, că Nicușor Dan n-a încălcat principiul separației puterilor în stat atunci când a anunțat un referendum în corpul magistraților. Șeful statului a făcut în schimb „un manifest politic, care n-are legătură cu viața juridică, cu exigențele Constituției”. Tudorel Toader a precizat că referendumul despre care a vorbit președintele nu poate fi organizat, iar CSM nu poate „pleca de urgență” așa cum a spus șeful statului decât dacă este revizuită Constituția.

„Nu, președintele n-a încălcat separația puterilor în stat. De ziua Revoluției, Președinte a făcut un manifest politic, un manifest care n-are legătură cu viața juridică, cu exigențele Constituției. Probabil că președintele ar trebui să-și ia și un consilier juridic care să-i spună ce-i politici și ce-i juridic. Nu poate să facă referendum în cadrul magistraturii”, a spus Tudorel Toader la Antena 3 CNN.

Fostul ministru al Justiției a spus că oricum întrebarea anunțată de Nicușor Dan pentru acest referendum nu ar trece de Curtea Constituțională.

„Președintele Republicii are o competență exclusivă, e adevărat, de a stabili problemele de interes național care pot face obiectul referendumului. Justiția e o problemă de interes național, dar trebuie chemat poporul să-și spună opinia.

Pe de altă parte, chiar întrebarea aceea pe care o prefigurează e neclară. Eu cred că pică la Curtea Constituțională pentru că nu sunt judecăți de valoare. Să pui alegătorul, votantul să spună dacă CSM-ul acționează în interes public sau de grup”, a spus fostul judecător la CCR.

Tudorel Toader a adăugat că CSM nu are cum „să plece de urgență”, așa cum s-a exprimat președintele.

„N-are cum, ar trebui revizută Constituția. Și reviziuirea Constituției este grea. Noi avem o Constituție semirigidă, cerințele referendumlui pe de o parte, deciziile Curții Constituționale, pe de altă parte, nu se face un referendum de azi pe mâine, gata, trec sărbătorile și dăm drumul la referendum”, a mai spus fostul ministru.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, într-o declaraţie de presă, că va iniţia în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraţilor cu o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau acţionează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

Ulterior acestei conferințe de presă, Administrația Prezidențială a publicat un raport asupra sesizărilor magistraților privind problemele din justiție. Raportul sintetizează observațiile scrise transmise direct de magistrați președintelui Nicușor Dan de peste 250 de magistrați din 27 de instanțe și 14 parchete.

Magistrații au descris un climat de teroare, neîncredere, unde funcționează sistemul „pedeapsă și recompensă”, iar conducerea dă „comenzi” inclusiv în ceea ce privește soluțiile dosarelor.