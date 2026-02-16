Sorin Grindeanu: „Există mari şanse ca aceste impozite locale să fie reduse”

PSD şi UDMR au propus ca pentru persoanele cu dizabilităţi să se reducă impozitul pe casă şi pe maşină cu 50%. Foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, după ședința liderilor Coaliției, că există mari şanse ca o serie de impozite locale să fie reduse, cum ar fi cele pentru casele vechi şi cele pentru casele deţinute de persoanele cu dizabilităţi, relatează Agerpres.

Grindeanu a fost întrebat dacă există vreo variantă de reducere a cuantumului impozitelor şi taxelor locale, aşa cum au cerut cei de la UDMR.

„Există o variantă de lucru susţinută de toată lumea. În câteva zile va fi prezentată. Noi am susţinut. E vorba, în primul rând, de a regla acele eliminări. Au fost eliminate acele excepţii, de exemplu pe vechimea caselor. Se dădea o excepţie, dacă era o casă de 100 de ani atunci aveai 50% reducere. Dacă era de 50 de ani, aveai 30% şi aşa mai departe. Acele excepţii au fost eliminate.

Din punctul nostru de vedere şi al UDMR, pentru că ei au propus şi noi am susţinut, aceste lucruri trebuie să revină şi vor fi prezentate. Deci, da. Există mari şanse ca aceste impozite locale să fie reduse”, a spus preşedintele PSD la România TV.

El a adăugat că PSD şi UDMR au propus, de asemenea, ca pentru persoanele cu dizabilităţi să se reducă impozitul pe casă şi pe maşină cu 50%.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, liderii Coaliției au decis, luni, să formeze un grup de lucru care să decidă planul de scădere a taxelor, după ce majorarea acestora a provocat indignare la nivel național și a dus la proteste și greve în multe localități. Se ia în calcul reducerea taxelor pentru mai multe categorii sociale, dar și ca cei care au plătit deja sumele majorate să își poată lua banii înapoi.

În ciuda acestui consens, tensiunile din Coaliția de guvernare sunt departe de a fi rezolvate. Sorin Grindeanu a anunțat că PSD îi dă un nou ultimatum premierului Ilie Bolojan în ceea ce privește Legea bugetului. Mai exact, președintele PSD l-a avertizat pe prim-ministru că social-democrații nu vor vota bugetul și vor retrage încrederea premierului dacă așa-numitul pachet de solidaritate, propus de social-democrați, nu este cuprins în bugetul pentru acest an.