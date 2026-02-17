Miruţă, în scandalul normei de hrană: Eu nu semnez un proiect care taie de la militari ceva ce există de la Alexandru Ioan Cuza încoace

Ministrul Economiei, Radu Miruţă. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat, luni, la Antena 3 CNN, că "nu voi semna vreodată un proiect de lege sau o iniţiativă legislativă care taie de la militarii români ceva ce există de la Alexandru Ioan Cuza încoace", după ce, în Coaliţie, s-a discutat eliminarea normei de hrană pentru poliţişti şi militari. Miruţă a mai transmis că "ar exista situaţia în care de la Poliţia Locală nu se taie normă de hrană, iar minorităţile naţionale împreună cu UDMR primesc subvenţie de la stat mai mult decât toate partidele politice parlamentare la un loc".

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a precizat şi că "în forma pe care am primit-o la avizare, nu exista această propune de a tăia norma de hrană".

"Nu ştiu ce taie celelalte ministere sau ce declară că taie. În contextul unui război la gramiţă, în contextul în care avem un deficit de 40% în norma de încadrare pentru Armată, eu nu voi semna vreodată un proiect de lege sau o iniţiativă legislativă care taie de la militarii români ceva ce există de la Alexandru Ioan Cuza încoace.

În forma pe care am primit-o la avizare, nu exista această propune de a tăia norma de hrană. Am auzit ieri de ea. Azi am spus-o public pentru că la Parlament am văzut o declaraţie a domnului Hunor care discuta despre tăierea acestei norme. Este absurd ca, în multe perioade în care a fost greu pentru ţara asta, nimeni nu s-a gândit să rezolve problema cu tăieri de la militari, iar astăzi ar exista situaţia în care de la Poliţia Locală nu se taie normă de hrană, minorităţile naţionale împreună cu UDMR primesc subvenţie de la stat mai mult decât toate partidele politice parlamentare la un loc. Ne găsim să rezolvăm problema prin tăierea normei de hrană a militarilor?

N-o să auziţi de la mine cine a venit cu documentul. Ministerul Apărării este un mamut, mai sunt zone din care se pot reduce cheltuieli. Dar nu de la norma de hrană, nu de la venitul militarului, nu de la pensie sau de la veterani", a spus Miruţă.

Ministrul Apărării a dezvăluit şi care este valoarea normei de hrană:

"Norma asta de hrană nu e cu o valoare mare pentru toţi militarii. Pentru personalul auxiliar din MApN este 24 de lei pe zi, pentru marea partea a militarilor este 34 de lei pe zi. Din cele 2 miliarde de lei de care s-a vorbit că s-ar economisi, componenta MApN este de doar 240 de milioane de lei.

Nu se pune problema să mă oblige domnul Bolojan. Există mecanisme în cadul acestui Guvern în care un ministru dă aviz negativ. Guvernul îşi asumă dacă ţine cont sau nu de acest aviz. Noi am redus deja nişte sporuri în MApN. De exemplu, un spor de anticorupţie. Aş vrea să văd că reduc şi alţii. Pare că nimeni nu vrea să taie de nicăieri şi rămâne MApN cel mai afectat".