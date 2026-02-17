Guvernul vrea să elimine norma de hrană pentru bugetari, inclusiv polițiști și militari. Miruță se opune: „Discuția a apărut brusc”

Norma de hrană pentru militari ar putea fi eliminată. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Norma de hrană pentru polițiștii și militarii ar urma să fie tăiată, a declarat, marți, liderul UDMR Kelemen Hunor. Acesta a spus că măsura a fost discutată în Coaliție, la propunerea Ministerului de Finanțe. Ulterior, ministrul Apărării, Radu Miruță, a fost întrebat în Parlament despre această măsură și a declarat că Ministerul Apărării nu este de acord.

Discuția despre tăierea normei de hrană pentru bugetari a avut loc în Coaliție, luni, potrivit liderului UDMR.

„Din toți cei care au această normă, cam o treime și un pic înseamnă doar Armata și Internele. În jur de 800 de milioane”, a transmis Kelemen Hunor, marți, la Parlament. Acesta susține că impactul ar fi de 2,4 - 2,5 miliarde de lei, potrivit calculelor de la Ministerul Finanțelor.

Întrebat dacă măsura ar urma să se aplice doar pentru civili, liderul UDMR a mai precizat: „Pentru toată lumea. A fost o propunere“. „Asta e propunerea și a rămas să discutăm (…) Dacă săptămâna viitoare ajunge în Parlament, da”, adaugă Kelemen Hunor.

Despre această propunere, ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că „ministerul nu susține să fie eliminată norma de hrană”. Acesta a spus că minștrii, secretarii de stat nu au nevoie de normă de hrană, însă personalul din MApN are.

„Ca ministru al Apărării, eu nu semnez un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii Armatei Române care există de la Cuza încoace”, a declarat Miruță, marți la Parlament.

„Dacă se taie norma de hrană toți vor fi afectați. Ministerul Apărării nu este de acord. (...) Nu îmi dau demisia dacă se taie norma, premierul dacă vrea să taie norma, MApN nu este de acord”, a mai precizat Miruță. Acesta a mai spus că discuția despre norma de hrană „a apărut brusc”.

Norma de hrană în sistemul de apărare și ordine publică este de 34 lei pe zi. Pentru restul bugetarilor, indemnizația de hrană este de 347 lei brut lunar pentru cei cu venituri mai mici de 6.000 de lei.