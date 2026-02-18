O statuetă străveche din lut, descoperită în Sfântu Gheorghe, va fi clasată ca „tezaur”. Cum a fost găsit artefactul misterios

Foto: Facebook/MNCR - Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

Specialiștii Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe au început procedurile pentru clasarea în categoria Tezaur a statuetei feminine din lut, veche de peste 7.500 de ani, descoperită recent în situl Arcuș - Platoul Târgului, din apropierea municipiului. Artefactul a fost scos la iveală în urma cercetărilor preventive realizate în zona nordică a municipiului, săpăturile evidențiind urmele unei așezări neolitice datate între anii 5.800 și 5.500 î.Hr., aparținând culturii Starcevo-Criș, una dintre cele mai vechi culturi agricole din sud-estul Europei, relatează Agerpres.

Statueta, înaltă de aproximativ 6 centimetri, a fost modelată din lut amestecat cu pleavă și nisip și arsă la temperatură ridicată, iar, potrivit specialiștilor, ar fi putut avea un rol ritualic, fiind folosită ca ofrandă, amuletă sau obiect legat de fertilitate ori protecția locuinței.

Arheologul Dan-Lucian Buzea a declarat, pentru Agerpres, că descoperirea este cu atât mai importantă cu cât, în S-E Transilvaniei, vestigiile atribuite primilor agricultori sunt relativ puține.

„În zona orașului Sfântu Gheorghe au fost mai multe proiecte de investiții în infrastructură, în proiecte de alimentare cu apă, cu gaz, cu rețele electrice, (...) iar, în urma unui proiect de cercetare preventivă, s-a făcut această descoperire a acestor comunități neolitice de peste șapte mii de ani.

Într-o groapă, alături de mai multe fragmente ceramice, resturi osteologice, a fost descoperită și această piesă, o statuetă modelată din lut, o statuetă, să spunem așa, tip coloană, foarte interesantă, cu trăsături, cu ochi reliefați, cu moț, cu un pic de coafură relevată prin niște mici incizii în zona podoabei capilare, cu brațe stilizate, sâni, deci o piesă deosebit de importantă și unică în felul ei, pentru că nu sunt multe piese de acest gen”, a precizat Dan Buzea.

Statueta se află în prezent într-un proces de expertiză pentru clasarea în categoria Tezaur, după ce a fost restaurată și scanată 3D, urmând ca apoi să fie expusă publicului.

„În zona în care ne aflăm, în spațiul acesta sud-est transilvănean, descoperirile cu privire la primii agricultori care au venit în acest spațiu, în urmă cu peste 7.000 de ani, nu sunt foarte multe. Până în prezent avem circa 39 de puncte cu descoperiri în perioada neolitică

(...)

Practic, ultimele descoperiri importante s-au făcut în anii 1996-1997 de către profesorul Gheorghe Lazarovici, în stațiunea de la Leț

(...)

Cert este că piesa contribuie la cunoașterea acestei civilizații și este o piesă rară, care acum este într-un proces de expertiză în vederea clasării în categoria Tezaur și, de ce nu, în viitorul apropiat poate fi inclusă în cadrul unor expoziții legate de acest fenomen al vieții religioase ale comunităților preistorice”, a adăugat Dan Buzea.

Cercetările arheologice făcute în ultimii ani în partea nordică a municipiului Sfântu Gheorghe au scos la lumină și alte artefacte valoroase, printre care patru morminte cu scheletele a opt cai și zece morminte umane ce ar data din Epoca bronzului.

Caii au fost găsiți cu tot cu piese de harnașament făcute din corn de cerb, iar în cele zece morminte umane au fost descoperite și vase de înhumație specifice tradiției Monteoru, ceea ce sugerează că ar fi vorba despre oameni veniți din afara Carpaților de Curbură.

Specialiștii sunt de părere că descoperirile făcute în ultimii ani indică faptul că în zona nordică a municipiului Sfântu Gheorghe ar exista și alte vestigii de acest fel și este posibil ca pe viitor să fie scoase la lumină noi obiecte și informații interesante despre trecut.