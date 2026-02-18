Reacția Comisiei Europene după ce judecătorii CCR au decis că reforma pensiilor magistraților e constituțională

1 minut de citit Publicat la 17:50 18 Feb 2026 Modificat la 18:24 18 Feb 2026

Reforma pensiilor speciale face parte din a treia cerere de plată pe care România a depus-o în decembrie 2023. Foto: Getty Images

Comisia Europeană a transmis, într-un punct de vedere pentru Antena 3 CNN, că a luat act de decizia Curții Constituționale cu privire la Legea pensiilor magistraților și că este în curs de analizare a solicitării Guvernului României privind deblocarea fondurilor din PNRR, condiționate de această reformă.

Comisia Europeană urmează să decidă dacă deblochează cei 231 de milioane de euro din PNRR, condiționați de reforma pensiilor magistraților.

„Comisia a luat act de decizia Curții Constituționale a României privind pensia specială.

Reforma pensiilor speciale face parte din a treia cerere de plată pe care România a depus-o în decembrie 2023.

În mai 2025, Comisia, în decizia sa de punere în aplicare, a suspendat 231 de milioane EUR în legătură cu etapa 215, care acoperă reforma pensiilor speciale.

Conform Regulamentului RRF, România avea la dispoziție până la 28 noiembrie 2025 pentru a remedia deficiențele identificate în Decizia Comisiei din mai 2025.

La 28 noiembrie 2025, autoritățile române au depus o cerere în care explica modul în care au abordat etapele suspendate.

Comisia evaluează în prezent această cerere și informațiile aferente și va informa autoritățile române cu privire la constatările sale în timp util. Comisia nu poate comenta evaluările în curs”, a transmis CE într-un răspuns pentru Antena 3 CNN.

Curtea Constituțională a României a decis, miercuri, după cinci amânări, că Legea care modifică cuantumul pensiilor magistraților și majorează vârsta de pensionare, adoptată de Guvernul Bolojan, este constituțională. Judecătorii CCR au transmis că nu au „competența” de a stabili cuantumul pensiei.

„Cu privire la dimensionarea cuantumului pensiei de serviciu, Curtea Constituțională nu are competența de a stabili nici valoarea nominală de referință a nivelului acesteia și nici valoarea procentuală ce se aplică asupra bazei de calcul în vederea determinării acesteia”, se arată în comunicatul CCR.

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor adoptat de Guvernul Bolojan prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.