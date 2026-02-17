Ilie Bolojan speră că CCR va lua o decizie „în al 12-lea ceas” privind reforma pensiilor magistraților

CCR urmează să dezbată miercuri sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților. FOTO: Hepta

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seara, că, din punctul său de vedere, proiectul pensiilor magistraţilor este constituţional, iar o nouă amânare a deciziei CCR pe acest subiect ar însemna o probabilitate foarte mare ca România să piardă cei 231 de milioane de euro din PNRR. Prim-ministrul a adăugat că o comunicare oficială din partea Comisiei Europene pe acest subiect va fi făcută „înspre sfârşitul lunii februarie”, relatează Agerpres.

„Mă gândesc că mâine CCR se va pronunţa pe pensiile de la magistraţi. Iar amânările care au fost până acum şi toate dezbaterile din spaţiul public pe această temă cu siguranţă nu sunt de natură să crească nici încrederea în Curtea Constituţională, nici în sistemul de justiţie şi nici în sistemul politic, pentru că niciun român nu va accepta că o pensie trebuie să fie cât ultimul salariu şi că cineva care este în deplinătatea forţelor fizice şi intelectuale poate să plece la pensie la 48 - 50 de ani. Este o situaţie anormală, plus la o diferenţă de pensie faţă de medie care este insuportabilă”, a afirmat Ilie Bolojan, la TVR 1.

El a mai spus că din punctul său de vedere proiectul pensiilor magistraţilor este constituţional.

„Ceea ce pot să spun este că acest proiect a fost pregătit de Guvern cu respectarea tuturor prevederilor constituţionale, ţinând cont de deciziile pe care CCR le-a dat şi căutând să răspundem atât la o necesitate care deriva dintr-o realitate şi, din punctul meu de vedere, acest proiect este constituţional, dar asta este perspectiva noastră. În ceea ce priveşte ceea ce va decide Curtea - rămâne de văzut. Eu sper ca în al 12-lea ceas să ia o decizie", a adăugat Bolojan.

Întrebat ce ar însemna o nouă amânare a deciziei CCR pe această temă, premierul a arătat că este foarte probabil ca România să piardă cei 231 de milioane de euro care sunt reţinuţi din cererea de plată anterioară din PNRR.

„Aşa cum am notificat Curtea Constituţională, mi s-a părut de bun simţ ca toţi să ştie în ce context iau o decizie. În condiţiile în care se amână o astfel de decizie, este foarte probabil ca România să piardă cei 231 de milioane euro care sunt reţinuţi din cererea de plată anterioară, care ne va fi comunicat, probabil, dacă se întâmplă asta, spre finalul lunii februarie de către Comisia Europeană. (...)

Au comunicat României într-o întâlnire la care a participat domnul ministru Pîslaru că, din punctul dânşilor de vedere, acest jalon este neîndeplinit, dar că vor face o comunicare oficială înspre sfârşitul lunii februarie când vor răspunde la toate aspectele care ţin de fondurile ce au fost reţinute României. Nu mai avem foarte mult timp”, a explicat premierul.

Potrivit acestuia, o nouă amânare înseamnă o probabilitate mare de a pierde aceşti bani. „Orice sumă pierdută pentru România cred că nu este un lucru bun, mai ales că aceşti bani sunt sub formă de grant, nu sub formă de împrumut”, a subliniat Bolojan.

Curtea Constituţională a României urmează să dezbată miercuri sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor. Tot miercuri, instanţa constituţională s-ar putea pronunţa şi asupra cererii primite de la Instanţa supremă prin care se solicită sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară în legătură cu proiectul Guvernului de modificare a pensiilor speciale ale magistraţilor. Decizia asupra proiectului a fost amânată până acum de cinci ori.