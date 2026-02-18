Lia Savonea, prima reacție după decizia CCR privind pensiile magistraților: "Vom sesiza instituțiile europene"

1 minut de citit Publicat la 14:50 18 Feb 2026 Modificat la 14:51 18 Feb 2026

Lia Savonea: "ICCJ își va uni toate eforturile instituționale pentru a împiedica orice demers care vizează slăbirea puterii judecătorești". Foto: Hepta

Șefa ICCJ, Lia Savonea, a transmis pentru Antena 3 CNN că decizia CCR privind pensiile speciale este o “ încercare de a slăbi independența Justiției”.

Ea a precizat că în urma deciziei judecătorilor CCR va sesiza instituțiile europene competente: “Suntem în fața unei presiuni fără precedent asupra independenței justiției. Încercare de a o slăbi este profund îngrijorătoare și necesită reacții pe măsură.

Independența justiției este un principiu fundamental, iar ICCJ își va uni toate eforturile instituționale pentru a împiedica orice demers care vizează slăbirea puterii judecătorești, inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene competente”, a transmis Lia Savonea.

Reacția șefei Curții Supreme vine după ce legea pensiilor speciale a fost declarată constituțională de către CCR. Astfel, pensiile magistraților pot fi tăiate.

Reforma pensiilor magistraților, constituțională

Decizia a fost luată cu o majoritate de 6 la 3, după ce în ultimul moment judecătorul Mihai Busuioc și-a schimbat votul. Împotriva proiectului au votat judecătorii Stan, Licu și Deliorga.

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor adoptat de Guvern prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

Proiectul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorii şi procurorii au solicitat ca pensia lor să fie aproape la acelaşi nivel cu ultimul salariu încasat, în timp ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.