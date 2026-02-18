Șeful Google DeepMind face o predicție terifiantă: În maximum opt ani AI va gândi ca un om

Această tranziţie ar permite AI să nu mai fie o enciclopedie foarte rapidă, ci să devină un motor de descoperire capabil să rezolve mistere care au scăpat minţii umane. Foto: Getty Images

Directorul executiv al Google DeepMind, Demis Hassabis, a estimat, miercuri, la un summit AI de la New Delhi, că în următorii cinci sau opt ani, inteligența artificială va fi capabilă să raționeze asemenea unui om, relatează Agerpres.

„Suntem la o distanţă de 5-8 ani de a ajunge la o inteligenţă artificială care să poată raţiona în mod similar cu fiinţa umană”, a afirmat directorul executiv, descriind evoluţia accelerată a acestei tehnologii, în timpul intervenţiei sale la summitul privind impactului AI, care se desfăşoară în India.

Ce este „Testul Einstein”

Pentru a ajunge la acest rezultat, expertul a propus un nou standard de evaluare numit „Testul Einstein”, care urmăreşte să determine dacă o maşină dispune de o capacitate de inovare ştiinţifică autonomă, dincolo de imitarea datelor acumulate.

„Conceptul constă în antrenarea unei AI cu toate informaţiile umane, dar întrerupând datele în (anul) 1911”, a explicat el în timpul intervenţiei sale la summitul care reuneşte sute de lideri din domeniul tehnologiei.

Provocarea lansată de Hassabis constă în a observa dacă algoritmul este capabil să inventeze singur teoria relativităţii generale, aşa cum a făcut Albert Einstein în 1915.

Responsabilul diviziei AI a Google a declarat că instrumentele actuale acţionează ca experţi enciclopedici, dar încă nu au o dimensiune creativă reală. „Ele rezolvă doar ceea ce există deja şi nu generează noi ipoteze ştiinţifice de acest calibru”, a subliniat directorul executiv, descriind limitările sistemelor lingvistice masive actuale.

Foaia de parcurs pentru atingerea acestui obiectiv necesită combinarea capacităţii de planificare a sistemelor precum AlphaGo cu scara de procesare a modelelor fundamentale moderne.

Hassabis a subliniat că modele precum Gemini vor fi o parte esenţială a soluţiei finale, servind ca o hartă a modului în care funcţionează lumea, pe baza căreia se vor putea efectua sarcini de învăţare avansată.

Această tranziţie ar permite AI să nu mai fie o enciclopedie foarte rapidă, ci să devină un motor de descoperire capabil să rezolve mistere care au scăpat minţii umane.

Evenimentul India AI Impact Summit 2026, cel mai mare summit AI de până în prezent, este conceput ca o platformă pentru definirea echilibrului între inovaţia extremă şi securitatea oamenilor din întreaga lume.

Summitul din capitala Indiei găzduieşte peste 20 de şefi de stat şi 500 de lideri din industria tehnologică, cu scopul de a conveni asupra regulilor care vor guverna economia digitală în următorul deceniu.