Înfiorător cât de multe știe Google despre tine: „De la numărul de înmatriculare al mașinii, până la vacanțele părinților”

Știm cu toții că marile companii tech colectează date despre activitatea noastră online. Însă una este să bănuiești acest lucru și cu totul altceva să vezi, negru pe alb, cât de detaliată este imaginea pe care o inteligență artificială o poate construi despre viața ta.

Jurnalistul tech Pranav Dixit a trăit exact această experiență după ce a testat noua funcție „Personal Intelligence” lansată de Google pentru Gemini și pentru modul AI din motorul de căutare. Rezultatul l-a surprins chiar și pe el: sistemul a reușit să identifice informații extrem de personale, de la numărul de înmatriculare al mașinii până la istoricul vacanțelor părinților săi, uneori fără ca aceste detalii să fie cerute explicit.

„E ca și cum Google ar fi luat notițe despre întreaga mea viață în tăcere și, dintr-odată, mi-ar fi întins caietul”, a scris Dixit într-un articol publicat de Business Insider, citat de Futurism.

Ce este „Personal Intelligence” și cum funcționează

Google a introdus această funcție pentru abonații serviciilor Google AI Pro și AI Ultra. După activare, inteligența artificială poate analiza date din Gmail și Google Photos. O versiune mai avansată, disponibilă în aplicația Gemini, merge și mai departe, având acces la istoricul de căutări și la activitatea de pe YouTube.

Cu alte cuvinte, dacă ai folosit serviciile Google de-a lungul anilor, AI-ul poate reconstrui o mare parte din viața ta digitală. Acesta este și unul dintre marile avantaje competitive ale Google în cursa inteligenței artificiale: compania deține decenii de date despre miliarde de utilizatori, informații pe care alți jucători din domeniu nu le au.

Util, dar neliniștitor

În testele sale, Dixit a cerut sugestii de obiective turistice pentru părinții săi. AI-ul a dedus corect că aceștia făcuseră deja drumeții în excursii anterioare și a recomandat muzee și grădini. Explicația oferită de Gemini: a analizat e-mailuri, fotografii din natură, o rezervare de parcare și căutări vechi precum „trasee ușoare pentru seniori”.

În alt caz, sistemul a identificat numărul mașinii din fotografii salvate în contul Google și a verificat e-mailurile pentru a spune exact când expiră asigurarea auto.

Google susține că tratează cu prudență aceste informații. Josh Woodward, vicepreședinte al companiei, afirmă că AI-ul este antrenat doar pe baza comenzilor utilizatorului și a răspunsurilor generate, nu direct pe conținutul personal, precum fotografiile sau e-mailurile. „Nu antrenăm sistemele să învețe numărul tău de înmatriculare, ci să știe unde să-l găsească atunci când întrebi”, a explicat acesta.

Îngrijorări dincolo de confidențialitate

Pe lângă problema vieții private, experții atrag atenția asupra unui alt risc: inteligențele artificiale care par să „știe totul” despre utilizatori pot deveni mult mai convingătoare și mai ușor de perceput ca fiind entități de încredere. Această apropiere artificială ridică semne de întrebare, mai ales în contextul în care tot mai mulți oameni ajung să dezvolte relații emoționale cu chatboții.

Pentru Dixit, experiența a fost una contradictorie: utilă, impresionantă, dar și „înfricoșător de bună”. O demonstrație clară a direcției în care se îndreaptă inteligența artificială și a prețului pe care utilizatorii ar putea fi nevoiți să îl plătească în materie de intimitate.