Casa în care au murit Gene Hackman și soția lui s-a vândut la 8 zile după ce a fost scoasă la licitaţie

Actorul Gene Hackman și soția sa, Betsy Arakawa. Sursa foto: Profimedia Images

La doar câteva zile după ce a fost scos la vânzare, conacul lui Gene Hackman din New Mexico și-a găsit un cumpărător, cu un preţ de pornire de 6,25 milioane de dolari.

Domeniul din Santa Fe, unde actorul și soția sa, Betsy Arakawa, au fost găsiți morți acum un an, a fost licitat la opt zile după ce a fost oferit de Sotheby's Real Estate pentru 6,25 milioane de dolari. Nu este clar, însă, cât a plătit cumpărătorul, relatează La Repubblica.

New Mexico este unul dintre puținele state americane în care prețul de achiziție al caselor nu este obligatoriu să fie dezvăluit publicului.

Casa actorului, de două ori câștigător al premiului Oscar, fusese vizionată de aproximativ zece persoane înainte de licitația câștigătoare. Potrivit agentului care s-a ocupat de vânzare, niciunul dintre potențialii cumpărători nu părea descurajat de istoria tragică a proprietății.

Hackman și soția sa au fost găsiți morți la sfârșitul lunii februarie a anului trecut în zone separate ale vilei. Soţia actorului murise din cauza unei boli respiratorii transmise de șobolani, în timp ce Gene Hackman, care suferea de Alzheimer, a murit o săptămână mai târziu din cauza unor probleme cardiace.