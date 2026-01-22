Casa lui Gene Hackman din Santa Fe a fost scoasă la vânzare

Actorul Gene Hackman și soția sa, Betsy Arakawa. Sursa foto: Profimedia Images

Reședința în care Gene Hackman a locuit mult timp și unde au fost găsite trupurile neînsuflețite al actorului și al soției sale, a fost scoasă la vânzare pentru 6,25 milioane de dolari (adică aproximativ 5,33 milioane de euro).

Proprietatea situată în Santa Fe, New Mexico este un complex mare de aproximativ 1.200 de metri pătrați , pe un deal presărat cu pini și ienuperi. Aici au fost găsiți morți Gene Hackman, în vârstă de 95 de ani, și soția sa, Betsy Arakawa, în vârstă de 65 de ani, în data de 26 februarie 2025, relatează Corriere della Sera.

Actorul, care suferea de Alzheimer, ar fi murit singur din cauza insuficienței cardiace după ce soția sa, pianistă, a murit din cauza sindromului pulmonar hantavirus , un virus transmis de șoareci.

În vederea vânzării, decise de copiii cuplului, casa a fost golită de bunurile personale ale foștilor proprietari și redecorată profesional. Agenții imobiliari Tara S. Earley și Ricky Allen de la Sotheby's International Realty, care se ocupă de vânzare, ştiu că sfârșitul tragic al vieții lui Hackman și Arakawa între zidurile proprietății ar putea descuraja potențialii cumpărători.

De fapt, agenţii imobiliari au declarat pentru Wall Street Journal: „am evaluat-o pur și simplu pe baza a ceea ce am considerat a fi valoarea justă de piață ”, fără prima care se aplică de obicei caselor deținute anterior de celebrități importante.

Proprietatea, unde cuplul a locuit timp de decenii, a fost achiziționată de Hackman în anii 1990 și complet renovată după gustul său. Este situată într-o comunitate închisă din Santa Fe, numită Summit , și include, pe lângă casa principală , un teren de golf , un atelier, o casă de oaspeți cu trei dormitoare , o piscină olimpică și o cadă cu hidromasaj.

Potrivit agenților imobiliari, casa principală are trei dormitoare, ferestre de la podea până la tavan, un living spațios cu grinzi de lemn aparente, o bibliotecă, unde se pare că lui Hackman îi plăcea să se uite la filme, și o sufragerie închisă în mare parte cu sticlă.