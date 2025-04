Imagini sfâșietoare din momentul în care polițiștii intră în casa lui Gene Hackman. Cum au fost găsiți actorul și soția sa

Poliția din Santa Fe a publicat, miercuri, imaginile filmate de camerele video montate pe ofițerii care au intrat în casa actorului Gene Hackman, descoperind că acesta și soția sa, Betsy Arakawa, erau morți. Autoritățile au publicat și un raport care detaliază unele dintre ultimele e-mailuri și căutări pe internet ale lui Arakawa, dezvăluind că aceasta căuta informații despre simptome asemănătoare gripei înainte de a muri amândoi, scrie SkyNews.

Videoclipul publicat de poliția din Santa Fe arată ofițeri în interiorul și în afara proprietății din nordul New Mexico, precum și un câine ciobanesc german lătrând în unele momente în timp ce aceștia caută în casă.

Cadavrul lui Hackman, în vârstă de 95 de ani, și al soției sale, Betsy Arakawa, în vârstă de 65 de ani, au fost găsite în camere separate ale casei lor pe 26 februarie.

„O păzește”, se aude spunând un ofițer, despre câinele găsit în viață la domiciliu. „Pare destul de prietenos.”

Există un alt „câine. 10-7” – adică animalul de companie este mort – „la colț, în cușcă”, spune ofițerul.

Police have released bodycam footage showing officers searching the home of Gene Hackman and discovering the remains of the actor, his wife and one of their dogs.https://t.co/TBbkUW2wao pic.twitter.com/qu4Xklb7ys