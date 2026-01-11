Cum arată robotul animal de companie: Ar trebui să țină locul unui cățel sau pisoi, dar are coarne și pare extraterestru

Robotul animal de companie OlloNi. Sursa foto: Hepta

Un robot pufos este pregătit să devină un companion inteligent pentru casă. Numit OlloNi, acesta este conceput să facă parte din gospodărie, la fel ca o pisică sau un câine, doar că este și mai inteligent și arată ca un extraterestru.

Are un corp rotunjit, iar capul său pufos, care are un gât extensibil, are două forme asemănătoare unor coarne. Acestea funcționează împreună cu camere și sisteme de recunoaștere facială pentru a observa fețele, a înregistra momente și a percepe indicii emoționale, potrivit DesignBoom.

Utilizatorii pot atinge aceste coarne pentru a opri instant robotul sau pentru a-l pune pe silențios în situații de urgență. Coarnele ajută, de asemenea, companionul cibernetic să vadă și să înțeleagă lumea din jur. Designerii le-au făcut vizibile pentru ca oamenii să poată înțelege dintr-o privire ce face OlloNi.

Ochii săi pixelizați își schimbă forma, luminozitatea și mișcarea pentru a arăta sentimentele robotului. Când este curios, entuziasmat, confuz sau calm, ochii săi se modifică pentru a reflecta starea sa de spirit. Companionul este capabil să răspundă la întrebări de la teme, să fie un partener de joacă și chiar să facă videoclipuri și fotografii.

Un purtător de cuvânt al producătorului chinez Ollobot a declarat: „OlloNi reprezintă o ambiție pe termen lung de a regândi modul în care roboții-companion pentru casă sunt imaginați, proiectați și integrați în viața de zi cu zi.”

OlloBot a lansat companionul cibernetic pentru casă la Consumer Electronics Show (CES) 2026, unde utilizatorii pot vedea cum interacționează în timp real.