Ava, un altfel de asistent virtual: O hologramă într-un cilindru fizic

Foto: Captură Antena 3 CNN

Proiectul Ava, un asistent cu inteligență artificială, sub formă de hologramă, care stă pe birou într-un cilindru, este în plină dezvoltare. Avatarurile folosesc Grok, dezvoltat de xAI.

Vorbim de proiectul Ava, un dispozitiv prezentat recent, care afișează o hologramă de 5,5 inci sub forma unui personaj anime. Utilizatorii pot alege între două avataruri, Kira și Zane, gândite să interacționeze direct cu persoana.

Dispozitivul are cameră, microfoane și conexiune USB-C, ceea ce îi permite să "vadă" ce se întâmplă pe ecran și să ofere sugestii în timp real. La interior, avatarurile sunt alimentate cu Grok, modelul de inteligență artificială dezvoltat de xAI.