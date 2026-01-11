O inovaţie românească a fost recunoscută şi premiată internaţional: Ochelarii inteligenți pentru persoane nevăzătoare

O inovație românească a fost recunoscută internațional la Consumer Electronics Show (CES) Las Vegas 2026. Un startup românesc a câștigat Premiul pentru Accesibilitate, acordat tehnologiilor care schimbă concret viața persoanelor cu dizabilități.
Este vorba despre dotLumen, compania fondată de Cornel Amariei, care a dezvoltat ochelari inteligenți pentru persoane nevăzătoare, o soluție ce poate prelua, în anumite situații, rolul unui câine-ghid.
Tehnologia folosește senzori și inteligență artificială pentru a detecta obstacolele și a permite deplasarea mai sigură și mai independentă.
Pentru fondator, premiul are și o miză personală.
"M-am născut într-o familie în care aproape toți aveau o dizabilitate. Faptul că această tehnologie românească este recunoscută la CES închide un cerc", a spus Cornel Amariei.
Un exemplu clar de AI care nu impresionează prin cifre, ci prin impact real.