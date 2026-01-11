Ochelarii „cu autofocus” își ajustează în timp real dioptriile. Când vor fi lansați în Europa

Ochelarii sunt echipați cu senzori de urmărire a mișcărilor ochilor și lentile cu cristale lichide. Foto: Getty Images

Compania finlandeză de optică medicală IXI se pregătește să lanseze o pereche de ochelari inteligenți care arată aproape identic cu unii obișnuiți, dar care pot ajusta automat dioptriile în timp real, în funcție de ceea ce privește utilizatorul, potrivit CNN.

Ochelarii sunt echipați cu senzori de urmărire a mișcărilor ochilor și lentile cu cristale lichide, capabile să își modifice instantaneu puterea optică. Potrivit companiei, rezultatul este o alternativă superioară lentilelor bifocale sau progresive, destinate persoanelor care au nevoie de corecție atât pentru distanță, cât și pentru aproape, dar care vin la pachet cu numeroase compromisuri.

Lentilele bifocale, atribuite în mod tradițional lui Benjamin Franklin la sfârșitul secolului al XVIII-lea, sunt împărțite în două zone distincte: una pentru vederea la distanță și una, mai mică, pentru citit. În anii ’60 a apărut lentila progresivă (varifocală), care oferă o tranziție mai lină între aceste zone, pentru o experiență vizuală mai naturală.

Ambele tipuri cer însă purtătorului să privească prin zona „corectă” a lentilei, în funcție de distanță. Deși progresivele sunt mai confortabile decât bifocalele, ele pot distorsiona vederea periferică, necesită o perioadă de adaptare și sunt semnificativ mai scumpe decât lentilele standard.

Prin folosirea unei lentile dinamice, IXI elimină aceste zone fixe de mărire. „Varifocalele moderne combină practic trei lentile diferite: pentru distanță, intermediar și aproape. Nu poți îmbina perfect aceste zone, așa că apar distorsiuni, iar marginile lentilei devin aproape inutile”, explică Niko Eiden, CEO-ul IXI.

Potrivit acestuia, ochelarii IXI vor avea o zonă de citire mult mai generoasă pentru vederea de aproape, poziționată optim în funcție de rezultatele examenului oftalmologic al utilizatorului. Însă marele avantaj este că, în cea mai mare parte a timpului, această zonă dispare complet, iar întreaga lentilă este dedicată vederii la distanță.

„Diferența se simte mai ales când privești departe. La varifocale trebuie să te uiți prin partea superioară a lentilei. La noi, toată lentila este disponibilă pentru vederea la distanță, exact ca atunci când erai mai tânăr și aveai nevoie doar de ochelari pentru distanță”, spune Eiden, făcând referire la persoanele care, odată cu înaintarea în vârstă, ajung să aibă nevoie și de ochelari de citit.

Lentile cu cristale lichide

Ochelarii cu autofocus ar urma să fie lansați în decurs de un an și vor fi mai scumpi decât modelele clasice. „Ne vom poziționa în zona premium a pieței de ochelari”, spune Eiden, fără a oferi un preț exact.

Există însă și compromisuri. Ochelarii trebuie încărcați, la fel ca orice alt dispozitiv electronic. Portul de încărcare este magnetic și discret, ascuns în brațul ochelarilor, iar încărcarea se face peste noapte. Chiar și așa, bateria și electronica nu afectează semnificativ designul: prototipurile recente cântăresc în jur de 22 de grame, similar cu ochelarii obișnuiți.

Mai mult decât atât, sunt posibile și unele distorsiuni vizuale. „Zona centrală este foarte clară, iar la marginea unde se termină cristalul lichid calitatea scade. Totuși, zona clară este suficient de mare pentru citit, iar aceste imperfecțiuni nu vor fi vizibile în majoritatea situațiilor”, explică Eiden.

Un alt aspect este siguranța la volan. Sunt necesare teste suplimentare pentru omologarea ochelarilor pentru condus. În cazul unei defecțiuni electronice, sistemul intră automat într-un mod de siguranță, revenind la dioptria de bază, de regulă cea pentru distanță, fără a crea probleme de vedere.

Mișcările ochilor sunt monitorizate cu ajutorul unor fotodiode și LED-uri care emit lumină infraroșie invizibilă. Lumina se reflectă pe ochi, iar sistemul interpretează datele pentru a determina unde privește utilizatorul.

Deși ochelarii sunt concepuți pentru utilizare zilnică, inclusiv variații de temperatură, umiditate și mișcare, compania nu a precizat încă exact în ce condiții performanța este optimă.

Ochelarii IXI vor fi produși în Finlanda și vor fi lansați inițial în Europa, după obținerea aprobărilor de reglementare. Ulterior, compania va solicita aprobarea FDA pentru piața din SUA, urmând apoi extinderea globală. La început, vor fi disponibile doar „două sau trei” forme de rame, în mai multe lățimi.