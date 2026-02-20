„Și-au tras singuri un glonț în picior”. UE, criticată la summitul de la New Delhi pentru suprareglementarea inteligenței artificiale

3 minute de citit Publicat la 12:17 20 Feb 2026 Modificat la 12:17 20 Feb 2026

Summitul de la New Delhi. sursa foto: Hepta

„Nu fiți ca Europa” – Acesta a fost mesajul tranșant transmis de participanții la summitul global privind inteligența artificială din 2026, desfășurat pe parcursul unei săptămâni de discursuri, evenimente și întâlniri la New Delhi, scrie Politico.

Criticile venite din partea participanților – de la reprezentantul american la summit până la lobbyiști și oficiali guvernamentali – arată cât de mult a scăzut prestigiul Europei în ochii comunității globale de inteligență artificială în doar câțiva ani.

Dacă la primul summit privind siguranța AI, organizat în Marea Britanie în 2023, Europa elabora prima lege globală privind inteligența artificială și era o voce de referință în dezbaterile despre reglementarea tehnologiei, de această dată Actul european privind inteligența artificială a fost criticat drept un exemplu de „așa nu”.

„Atmosfera din UE trebuie să se schimbe și să fie mai concentrată pe inovare, mai puțin pe guvernanță și mai puțin pe scenarii apocaliptice”, a declarat Sriram Krishnan, consilier principal al Casei Albe pentru politici în domeniul inteligenței artificiale, la un eveniment conex desfășurat miercuri.

Legea UE „nu este cu adevărat favorabilă unui antreprenor care vrea să construiască tehnologie de bază”, a adăugat acesta.

Mai mulți reprezentanți ai industriei au oferit evaluări sumbre.

„Și-au tras singuri un glonț în picior cu Actul privind inteligența artificială”, a declarat Amanda Brock, director executiv al Open UK, organizație care promovează tehnologiile open-source în domeniul AI.

Susținând că UE s-a mișcat prea repede și prea devreme cu această legislație, Brock a mai precizează că „nu poți reglementa ceva ce nu înțelegi pe deplin și să te aștepți ca rezultatul să fie un succes”.

De când UE a adoptat legea în 2024, puține țări au urmat același model. India a intrat în summit anunțând un sistem de guvernanță „cu intervenție minimă” – o abordare de tip „wait and see”, care intervine doar în cazul unor riscuri concrete, precum deepfake-urile – direcție emblematică pentru calea aleasă de multe state.

Între timp, UE s-a confruntat cu dificultăți în a-și armoniza ambițiile de a fi, simultan, un regulator global și un pol de atragere a investițiilor. În ultimele luni, autoritățile europene au încercat să implementeze legea-fanion privind AI, reducând în același timp unele prevederi de siguranță după plângerile companiilor europene, care au considerat regulile prea împovărătoare.

La summitul anterior, desfășurat la Paris, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost unul dintre principalii vorbitori.

Într-un semn al schimbării de context, apariția pe scenă a Comisiei la summitul de la New Delhi din acest an, desfășurat pe parcursul unei săptămâni, este programată abia vineri după-amiază, când mulți dintre participanții internaționali vor fi deja plecat.

Blocul comunitar a părut să își piardă poziția într-un cadru în care participanții au fost mult mai concentrați pe încheierea de acorduri pentru a rămâne competitivi în cursa globală, decât pe controlul strict al tehnologiei.

Fără un discurs principal în program, Oficiul pentru Inteligență Artificială al Comisiei va găzdui două paneluri vineri. Primul vizează activitatea privind un set voluntar de reguli pentru cele mai complexe și avansate modele de AI, precum GPT de la OpenAI și Gemini de la Google.

Al doilea panel este dedicat „soluțiilor inovatoare de AI” și va prezenta planurile Comisiei de a construi fabrici pe continent pentru a asigura capacitate de calcul suverană.

„Pentru Europa, leadershipul în AI înseamnă combinarea investițiilor, a scalei și a unei guvernanțe responsabile”, a declarat șefa politicilor tehnologice ale UE, Henna Virkkunen, în observații transmise înainte de summit. Ea este unul dintre puținii oficiali europeni prezenți la New Delhi.

Virkkunen a refuzat să răspundă public la comentariile lui Krishnan.

Eurodeputatul italian Brando Benifei, din grupul Socialiștilor și Democraților, prezent și el la New Delhi, a respins poziția SUA drept „destul de izolată”, recunoscând însă că „există un apetit diferit pentru niveluri de reglementare” la nivel global.

Un domeniu în care UE ar putea câștiga teren este reprezentat de orientările sale voluntare privind modul în care companiile ar trebui să realizeze evaluările de risc, a spus Amber Sinha, director executiv al organizației pentru drepturi digitale EDRi. „Dar nu văd prea multă convergență dincolo de acest aspect”.

Președintele Franței, Emmanuel Macron – unul dintre puținii lideri europeni prezenți anul acesta – nu a reușit să apere convingător Actul privind inteligența artificială în discursul său principal de joi, în timp ce răspundea criticilor.

„Europa nu este concentrată orbește pe reglementare”, a spus Macron.

Alți participanți au susținut că direcția aleasă de Bruxelles rămâne corectă, chiar dacă UE a întâmpinat dificultăți în a-și impune regulile drept standard global.

„În actualul context al tehnologiilor digitale globale, este dificil ca o singură regiune, într-un climat atât de polarizat, să stabilească aceste standarde”, a declarat Mark Surman, președintele Mozilla, organizație care promovează un internet deschis și o inteligență artificială de încredere.

Actul UE privind inteligența artificială, la fel ca și regulile GDPR privind protecția datelor, reprezintă „tipurile potrivite de standarde”, însă „se confruntă cu o luptă dificilă pentru a se impune”, a concluzionat Surman.