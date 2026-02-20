Guvernul lui Trump lansează site-ul care le permite europenilor să vadă conținutul blocat de Bruxelles. Care sunt riscurile

4 minute de citit Publicat la 12:30 20 Feb 2026 Modificat la 12:30 20 Feb 2026

Home page-ul site-ului freedom.gov, construit de autoritățile americane. Sursă foto: captură freedom.gov

Autoritățile din Statele Unite lucrează un portal web care va permite europenilor să vizualizeze conținut blocat în țările lor prin măsuri ale executivului comunitar de la Bruxelles. Pe acest site ar urma să fie accesibile din Europa inclusiv materiale ce ar putea fi încadrate drept discursuri incitatoare la ură și terorism, scrie The Guardian.

Găzduit pe domeniul "freedom.gov", portalul afișează momentan o animație grafică sub forma unui călăreț parțial pixelat, care galopează deasupra planetei.

Sub călăreț și cal, apare sloganul "Freedom is coming" ("Vine libertatea"), cuvântul "Freedom" fiind afișat cu un efect dinamic de pixelare, fără a-i fi afectată lizibilitatea.

Mai jos, este prezent următorul text, cu un font mai mic: "Informația înseamnă putere. Recapătă-ți dreptul la libertatea de exprimare. Fii pregătit."

Relatările sugerează că portalul a fost dezvoltat de Departamentul de Stat.

Însă domeniul de găzduire pare să fie administrat de Agenția americană pentru Securitate Cibernetică și Securitate a Infrastructurii (CISA), care este o parte din Departamentul pentru Securitate Internă (DHS).

DHS administrează, de asemenea, celebra agenție federală pentru Imigrație și Control vamal, ICE.

Noul portal, lansat după ce Trump a distrus un program al precedentei administrații, vizând eliminarea cenzurii în lume

Inițiativa semnalată de The Guardian vine după ce administrația Trump a distrus în mare parte un precedent program al Departamentului de Stat, numit Internet Freedom.

În cadrul acestuia, erau finanțate grupuri locale din întreaga lume pentru a construi modalități tehnologice de a ocoli cenzura instituită de regimurile autocratice.

În ultimul deceniu, prin acest program au fost acordate peste 500 de milioane de dolari experților în drepturi digitale din state precum Myanmar, Iran, Cuba și Venezuela.

Aceștia au realizat instrumente digitale care au permis localnicilor să aibă acces la internetul global.

Prin aceste căi a fost posibil ca imagini și clipuri video din timpul revoltelor naționale recente din Iran să ajungă la presa din întreaga lume, notează The Guardian.

În schimb, proiectul "freedom.gov" pare o tentativă de a politiza în beneficiul actualei administrații republicane de la Casa Albă precedenta inițiativă "Internet Freedom".

Noul portal nu garantează confidențialitatea vizitatorilor

"Dezacordurile dintre guvernul SUA și UE privind libertatea de exprimare nu sunt o chestiune nouă din punct de vedere politic.

Dar un portal de acest fel merge chiar mai departe, declarând public că guvernul SUA este preocupat de libertatea de exprimare chiar și în rândul aliaților noștri din Europa", a declarat un fost oficial american pentru publicația britanică.

Dacă "Internet Freedom" s-a bazat pe tehnologii open-source, al căror cod poate fi consultat liber și care nu își expun utilizatorii la mecanisme de supraveghere, "freedom.gov" nu își propune, aparent, să păstreze confidențialitatea celor care îl accesează.

În schimb, pare să îi direcționeze pe utilizatori către un sistem central netransparent, controlat de o agenție guvernamentală americană.

"Proiectul despre care vorbim înseamnă concentrarea traficului printr-o agenție federală opacă a Statelor Unute", a punctat Andrew Ford Lyons, consultant independent în domeniul securității digitale și al rezilienței mass-media, care a lucrat la proiecte americane anterioare dedicate libertății internetului.

Conform The Guardian, cenzura pe care "freedom.gov" pretinde să o combată nu se referă la restricțiile de tip shut-down, așa cum a procedat în ianuarie regimul de la Teheran, sau la moderarea amplă a conținutului, practicată de autoritățile din China.

În schimb, proiectul ar viza ocolirea reglementărilor legale asupra discursului de ură și a conținutului ilegal, cum ar fi cele cuprinse în Legea serviciilor digitale din UE sau în Legea privind siguranța online din Marea Britanie.

Experți: Pe "Freedom.gov", europenii ar urma să poată accesa lozinci naziste, pornografie infantilă și instigări la ură"

"E un demers foarte specific care-l ajută pe un internaut furios din Schöndorf să vadă tweet-uri neonaziste postate de un individ din Arkansas", exemplifică Andrew Ford Lyons.

"Dacă administrația Trump susține că va ocoli interdicțiile de conținut, asta înseamnă, în mod concret, că va facilita utilizatorilor din Europa să acceseze discurs instigator la ură, pornografie și materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor", avertizează, la rândul ei, Nina Jankowicz, expertă în dezinformare, care a lucrat pentru guvernul american.

Jankowicz a remarcat că "freedom.gov" pare a fi administrat de CISA, agenție al cărei mandat, înainte de Trump, viza infrastructura electorală și combaterea dezinformării externe în Statele Unite.

"Site-ul este, în sine, un instrument de propagandă, iar CISA este structura care se asigura că secretarii de stat sunt echipați cu instrumentele necesare pentru a combate dezinformarea externă. Acum, ceea ce susținem (actuala administrație, n.r.) este că aliații noștri din Europa reprezintă, cumva, o amenințare mai mare pentru americani decât amenințările la adresa securității naționale reprezentate de Rusia și China", a opinat această specialistă.

SUA și giganții tehnologici sunt în conflict cu UE din cauza reglementărilor adoptate de blocul comunitar

Administrația Trump și companiile de tehnologie din Statele Unite sunt angrenate într-o dispută tot mai amplă cu UE, după eforturile blocului comunitar de a reglementa activitatea giganților IT.

Comisia Europeană a lansat o anchetă asupra X, deținut de Elon Musk, pentru propagarea de materiale deepfake cu conținut sexual și a amenințat că va lua măsuri împotriva companiei Meta, a lui Mark Zuckerberg, pentru o aparentă încălcare a regulilor antitrust.

Între timp, în decembrie, administrația Trump a interzis intrarea în SUA a cinci europeni, inclusiv fostului comisar UE Thierry Breton, implicați în activitatea de combatere a discursului instigator la ură și a dezinformării.