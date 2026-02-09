UE atenţionează Meta că trebuie să deschidă WhatsApp pentru serviciile de AI concurente

2 minute de citit Publicat la 16:22 09 Feb 2026 Modificat la 16:25 09 Feb 2026

Meta va avea mai întâi ocazia să răspundă preocupărilor Comisiei Europene înainte de a impune astfel de măsuri. Sursa foto: Getty Images

Uniunea Europeană a ameninţat luni că va lua "măsuri provizorii" împotriva Meta dacă gigantul tehnologic american nu îşi va deschide serviciul de mesagerie WhatsApp pentru instrumentele de inteligenţă artificială (AI) dezvoltate de concurenţi, relatează AFP, conform Agerpres.

Comisia Europeană, care a deschis o anchetă asupra Meta la sfârşitul anului 2025 pentru o posibilă încălcare a regulilor de concurenţă, a concluzionat că grupul a abuzat probabil de poziţia sa dominantă prin refuzarea accesului terţilor AI la WhatsApp şi favorizarea propriului asistent, Meta AI.

"Prin urmare, Comisia intenţionează să impună măsuri provizorii pentru a împiedica această schimbare să provoace daune grave şi ireparabile", a explicat executivul european.

"Inteligenţa artificială aduce inovaţii incredibile consumatorilor, în special piaţa emergentă a asistenţilor AI. Trebuie să protejăm concurenţa efectivă în acest sector dinamic", a subliniat Teresa Ribera, vicepreşedinta Comisiei responsabilă cu concurenţa.

"Nu putem permite companiilor tehnologice dominante să îşi exploateze ilegal poziţia dominantă pentru a obţine un avantaj nedrept", a adăugat ea.

Această nouă situaţie de impas riscă să alimenteze atacurile administraţiei preşedintelui american, Donald Trump împotriva UE, care este acuzată în mod regulat că vizează în mod nedrept giganţii tehnologici americani prin intermediul reglementărilor sale digitale.

Ea provine dintr-o modificare a termenilor şi condiţiilor de utilizare a WhatsApp, anunţată în octombrie şi impusă pe 15 ianuarie companiilor care operează pe această platformă de mesagerie extrem de populară în Europa.

Acum, de la această actualizare decisă de Meta, companiile nu mai pot utiliza servicii de inteligenţă artificială dezvoltate de furnizori independenţi în cadrul aplicaţiei.

Astfel de servicii erau utilizate anterior în principal în WhatsApp sub formă de chatbot-uri pentru a răspunde solicitărilor utilizatorilor.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a clarificat că "măsurile provizorii" ar putea consta în solicitarea ca WhatsApp să reinstaureze temporar integrarea asistenţilor de inteligenţă artificială concurenţi în serviciul de mesagerie, în timp ce problema este rezolvată.

Meta va avea mai întâi ocazia să răspundă preocupărilor Comisiei înainte de a impune astfel de măsuri.

Meta a respins deja argumentele Bruxellesului. Compania lui Mark Zuckerberg consideră că acestea se bazează pe analize eronate.

"UE nu are niciun motiv să intervină" în această chestiune, a explicat un purtător de cuvânt al companiei americane.

"Există numeroase opţiuni de inteligenţă artificială disponibile, iar oamenii le pot accesa prin intermediul magazinelor de aplicaţii, sistemelor de operare, dispozitivelor, site-urilor şi parteneriatelor", subliniază compania-mamă a WhatsApp.

Meta a denunţat "logica defectuoasă" a Comisiei, care ar face din aplicaţia de mesagerie "un canal de distribuţie major" pentru chatboţi.

În decembrie, grupul şi-a justificat noua politică privind chatboţii explicând că proliferarea chatboţilor AI în WhatsApp "pune sistemele noastre sub o presiune severă, deoarece acestea nu au fost concepute pentru a gestiona o astfel de sarcină".

Ancheta UE, deschisă în decembrie, nu priveşte Italia, unde autoritatea naţională de concurenţă, AGCM, desfăşoară propria investigaţie din iulie privind implementarea Meta AI în WhatsApp.

Ca parte a acestei investigaţii, Roma a ordonat Meta în decembrie să suspende noii termeni de utilizare a WhatsApp pentru companiile de pe piaţa italiană.

Meta este ţinta altor investigaţii ale Bruxellesului.

În aprilie 2025, UE a amendat-o cu 200 de milioane de euro pentru încălcarea Legislaţiei privind pieţele digitale (DMA) în ceea ce priveşte utilizarea datelor cu caracter personal în scopuri publicitare pe Facebook şi Instagram.

De asemenea, au fost iniţiate proceduri împotriva Facebook şi Instagram, suspectate că nu au luptat împotriva aspectelor legate de dependenţă ale serviciilor lor şi că nu au protejat în mod adecvat copiii de conţinutul dăunător.