„O nouă eră a șomajului în masă”. Studiu: inteligența artificială elimină mai multe joburi decât creează în Marea Britanie

Datele sugerează că angajații britanici sunt afectați în mod deosebit de extinderea inteligenței artificiale. sursa foto: Getty

Marea Britanie pierde mai multe locuri de muncă decât creează din cauza inteligenței artificiale și este afectată mai dur decât alte economii mari, arată o cercetare recentă realizată de Morgan Stanley, scrie The Guardian.

Companiile britanice au raportat că utilizarea inteligenței artificiale a dus, în ultimele 12 luni, la pierderi nete de locuri de muncă de 8%, cel mai ridicat nivel dintre economiile analizate, inclusiv Statele Unite, Japonia, Germania și Australia, arată studiul băncii de investiții.

Cercetarea, transmisă către Bloomberg, a analizat companii care folosesc inteligența artificială de cel puțin un an, din cinci sectoare: bunuri de larg consum și retail, imobiliare, transporturi, echipamente medicale și industria auto.

Studiul arată că firmele britanice au raportat o creștere medie a productivității de 11,5% datorită inteligenței artificiale. Companiile din Statele Unite au înregistrat câștiguri similare de productivitate, însă, spre deosebire de Marea Britanie, au creat mai multe locuri de muncă decât au eliminat.

Datele sugerează că angajații britanici sunt afectați în mod deosebit de extinderea inteligenței artificiale, pe fondul costurilor mai ridicate și al poverii fiscale, care pun presiune suplimentară pe piața muncii.

Rata șomajului a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, pe măsură ce majorarea salariului minim și creșterea contribuțiilor sociale plătite de angajatori limitează angajările.

Peste un sfert dintre angajații din Marea Britanie se tem că locurile lor de muncă ar putea dispărea complet în următorii cinci ani din cauza inteligenței artificiale, potrivit unui sondaj realizat de compania internațională de recrutare Randstad.

Cei mai îngrijorați sunt angajații tineri, în special din generația Z, care se tem de impactul AI și de capacitatea lor de adaptare. În schimb, baby boomers – născuți între 1946 și 1964 și aflați spre finalul carierei – s-au arătat mai încrezători.

Companiile analizate de Morgan Stanley au indicat că sunt cel mai dispuse să reducă posturile de început de carieră, care presupun între doi și cinci ani de experiență, în Marea Britanie.

La începutul acestei luni, primarul Londrei, Sadiq Khan, a avertizat că inteligența artificială ar putea distruge un număr mare de locuri de muncă în capitală și ar putea „deschide o nouă eră a șomajului în masă”.

În discursul său anual de la Mansion House, Khan a declarat că Londra se află „în prima linie a schimbării”, din cauza dependenței sale de angajați din sectorul white-collar, în special din finanțe, industrii creative și servicii profesionale precum avocatura, contabilitatea, consultanța și marketingul.

Primarul a subliniat că există „o datorie morală, socială și economică” de a acționa pentru a crea noi locuri de muncă care să le înlocuiască pe cele dispărute, avertizând că posturile entry-level și cele pentru juniori vor fi primele eliminate.

Săptămâna trecută, Jamie Dimon, directorul general al JP Morgan, a declarat la Forumul Economic de la Davos că guvernele și companiile vor trebui să intervină pentru a sprijini angajații ale căror roluri sunt înlocuite de tehnologie, avertizând că lipsa unor măsuri ar putea duce la tulburări sociale.