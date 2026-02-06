Meta vrea să lanseze o reţea socială cu clipuri generate de AI

Aplicaţia Vibes va semăna mult cu TikTok, doar că filmările video verticale şi scurte vor fi generate de AI. Sursa foto: Getty Images

Gigantul american Meta a început să testeze o aplicaţie dedicată unei reţele sociale în care utilizatorii pot posta numai conţinut video generat cu ajutorul inteligenţei artificiale (AI), potrivit news.ro. Este un concept similar cu TikTok sau Instagram Reels, însă fiecare clip întâlnit este generat de inteligență artificială (AI).

Anunţul celor de la Meta vine la câteva zile după ce Moltbook, rețea socială pentru boți AI, a fost în centrul atenţiei. Aceştia şi-au lansat chiar o religie: crustafarianismul. Compania americană a confirmat joi pentru publicaţia TechCrunch că dezvoltă și verifică o aplicație Vibes de sine stătătoare.

"În urma interesului puternic manifestat încă din faza inițială pentru Vibes în cadrul Meta AI, testăm o aplicație separată pentru a valorifica acest avânt.

Am observat că utilizatorii adoptă tot mai mult acest format pentru a crea, descoperi și distribui videoclipuri generate de inteligență artificială cu prietenii. Această aplicație de sine stătătoare oferă un spațiu dedicat acestei experiențe, punând la dispoziția utilizatorilor un mediu mai concentrat și mai captivant. Vom lua în calcul extinderea aplicației pe baza feedbackului primit din partea comunității", a transmis Meta într-o declarație trimisă prin e-mail, conform sursei citate.

Viitoarea aplicaţie urmează să devină noua casă a reţelei Vibes, lansată în septembrie şi găzduită până acum în aplicaţia Meta AI, dedicată inteligenţei artificiale dezvoltate de companiei.

O aplicaţie dedicată şi promovată corespunzător de compania americană va permite Vibes să concureze cu Sora, reţeaua socială de video generat de AI lansată de OpenAI.

Meta spune că ideea creării unei aplicaţii dedicate pentru Vibes a venit după succesul de care aceasta s-a bucurat câtă vreme a existat în aplicaţia Meta AI, dar nu oferă cifre în susţinerea afirmaţiilor.

O aplicaţie dedicată va oferi acces la un flux de conţinut video artificial şi o "experienţă mai focusată", lipsită de alte elemente care nu au legătură cu reţeaua socială.

Informaţia apare în contextul în care Meta ia în calcul lansarea unor abonamente pentru Facebook, Instagram şi WhatsApp, cu AI-ul aflat printre potenţiale funcţii premium.