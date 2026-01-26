“AI va fi un tsunami care va lovi piața muncii”. Șefa FMI dezvăluie care vor fi joburile afectate de inteligența artificială

Georgieva a avertizat că AI va elimina multe roluri ocupate în mod tradițional de lucrătorii mai tineri. Sursa foto: Getty

Inteligența artificială va fi un „tsunami care va lovi piața muncii”, tinerii fiind cei mai afectați, a avertizat șefa Fondului Monetar Internațional la Forumul Economic Mondial, potrivit The Guardian.

Kristalina Georgieva a declarat delegaților de la Davos că propriile cercetări ale FMI sugerează că va exista o transformare majoră a cererii de competențe, pe măsură ce tehnologia devine din ce în ce mai răspândită.

„Ne așteptăm ca în următorii ani, în economiile avansate, 60% din locuri de muncă să fie afectate de AI, fie îmbunătățite, fie eliminate, fie transformate – 40% la nivel global”, a spus ea. „Este ca un tsunami care lovește piața muncii.”

Ea a sugerat că, în economiile avansate, unul din 10 locuri de muncă a fost deja „îmbunătățit” de AI, ceea ce tinde să stimuleze salariile acestor lucrători, cu beneficii indirecte pentru economia locală.

În schimb, Georgieva a avertizat că AI va elimina multe roluri ocupate în mod tradițional de lucrătorii mai tineri. „Sarcinile care sunt eliminate sunt de obicei ceea ce fac în prezent locurile de muncă de nivel de intrare, astfel încât tinerilor care caută un loc de muncă le este mai greu să găsească un loc de muncă bun.”

"AI e reală și transformă lumea noastră mai repede decât o facem noi”

Între timp, joburile care nu au fost schimbate direct de inteligența artificială riscă să fie reduse, a spus ea, salariile în această zonă riscând să scadă fără o creștere a productivității din partea inteligenței artificiale. „Așadar, clasa de mijloc, inevitabil, va fi afectată”, a prezis Georgieva.

Ea a spus că cea mai mare teamă a sa era că AI nu era suficient reglementată. „Se mișcă atât de repede și totuși nu știm cum să o facem sigură. Nu știm cum să o facem incluzivă. Treziți-vă, AI este reală și transformă lumea noastră mai repede decât o facem noi”, a spus ea.

Pe de altă parte, directorul executiv al Microsoft, Satya Nadella, a avertizat că AI și-ar putea pierde „permisiunea socială” de a concura pentru resurse precum energia, de exemplu, dacă nu reușește să genereze beneficii dincolo de câteva firme tehnologice puternice – cum ar fi dezvoltarea rapidă a unor noi medicamente eficiente.

Pe de altă parte, directorului general al Nvidia, Jensen Huang, are o viziune total diferită privind influența AI. Acesta a precizat la Davos că următorul val de oportunități profesionale nu va fi găsit pe Wall Street sau în Silicon Valley. În schimb, carierele bine plătite se vor regăsi parțial în domenii practice, precum ingineria sau construcțiile.

În timp ce giganții tehnologici se grăbesc să construiască centre de date extinse - totalizând 7 trilioane de dolari în cheltuieli de capital globale până la sfârșitul deceniului - Huang consideră că lumea este în pragul a ceea ce el numește „cea mai mare construcție de infrastructură din istoria omenirii”, care va crea „o mulțime de locuri de muncă”.

În același timp, cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a afirmat la Forumul Economic Mondial de la Davos că roboții vor depăși numeric oamenii și că inteligența artificială va întrece inteligența umană.