Elon Musk, predicții șocante la Davos: Planeta va avea mai mulți roboți decât oameni și nu vom mai îmbătrâni

Elon Musk a debutat, joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos. Foto: Profimedia Images

Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a afirmat la Forumul Economic Mondial de la Davos că roboții vor depăși numeric oamenii și că inteligența artificială va întrece inteligența umană.

Născut în Africa de Sud, miliardarul din tehnologie a urcat pentru prima dată pe scena celui mai important summit politic și economic din lume, organizat în Alpii elvețieni. Joi, Elon Musk a declarat în fața participanților de la Davos că roboții vor fi mai numeroși decât oamenii și că îmbătrânirea este o problemă care poate fi rezolvată, scrie Euronews.

Fondatorul Tesla și SpaceX a intrat în dialog cu Larry Fink, CEO-ul BlackRock, într-o apariție surprinzătoare pentru Musk, care în trecut a catalogat forumul drept elitist și plictisitor.

Fink a deschis sesiunea cerând publicului să-l aplaude mai energic pe Musk. „Astea nu au fost aplauze. Mai încercați o dată”, a spus șeful BlackRock.

Musk a început cu o glumă despre ambițiile teritoriale ale președintelui american Donald Trump, făcând referire la un summit de pace. „Și m-am gândit: este vorba de pace? O bucățică din Groenlanda. O bucățică din Venezuela”, a spus el, stârnind râsete timide în sală.

El a reluat și una dintre afirmațiile sale preferate despre viața extraterestră. „Sunt întrebat des: «Există extratereștri printre noi?» Iar eu spun: da, eu sunt unul, dar nu mă cred. Dacă ar ști cineva dacă există extratereștri printre noi, acela aș fi eu”.

Musk le-a spus participanților că inteligența artificială și robotica vor declanșa o explozie economică fără precedent.

„Vom produce atât de mulți roboți și atât de multă inteligență artificială încât vor acoperi complet nevoile umane”, a afirmat el. „Predicția mea este că vor exista mai mulți roboți decât oameni”.

El a adăugat că roboții umanoizi Optimus, dezvoltați de Tesla, vor putea face sarcini simple în fabrici până la finalul acestui an, iar în următoarele 12 luni vor fi capabili de activități industriale mai complexe.

„Cine nu și-ar dori un robot care, presupunând că este foarte sigur, să aibă grijă de copii sau de animale?”, a întrebat Musk.

Îmbătrânirea, „o problemă foarte ușor de rezolvat”

Musk a prezis că inteligența artificială va deveni mai inteligentă decât orice om până la finalul anului 2026 și că, în maximum cinci ani, va depăși inteligența colectivă a umanității.

El a mai spus că Tesla a lansat deja servicii de robotaxi în mai multe orașe din SUA și că extinderea la nivel național este așteptată până la finalul anului. În ceea ce privește Europa, compania speră să obțină aprobarea autorităților chiar luna viitoare, fără a preciza însă țările vizate.

Referindu-se la longevitatea umană, Musk a spus că îmbătrânirea este „o problemă foarte ușor de rezolvat” și că, odată identificată cauza, soluția va deveni „incredibil de evidentă” pentru oamenii de știință.

Elon Musk a fost adăugat în programul Forumului Economic Mondial în ultimul moment, la o zi după discursul susținut de Donald Trump.

În trecut, Musk a criticat dur întâlnirea anuală de la Davos, pe care a numit-o „plictisitoare” și a acuzat WEF că se transformă „într-un guvern mondial neales”.

În decembrie 2022, el declara că a refuzat o invitație la Davos pentru că i s-a părut „plictisitor rău”.

Averea lui Elon Musk este estimată la 779 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului Forbes în timp real.