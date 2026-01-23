„Joburi plătite cu 100.000 de dolari, fără diplomă”. Șeful Nvidia crede că AI va duce, de fapt, la o explozie a locurilor de muncă

Alți directori generali avertizează că nu există suficienți lucrători calificați. Foto: Getty Images

Potrivit directorului general al Nvidia, Jensen Huang, următorul val de oportunități nu va fi găsit pe Wall Street sau în Silicon Valley. În schimb, carierele bine plătite se vor regăsi parțial în domenii practice, precum ingineria sau construcțiile, potrivit Fortune.

În timp ce giganții tehnologici se grăbesc să construiască centre de date extinse - totalizând 7 trilioane de dolari în cheltuieli de capital globale până la sfârșitul deceniului - Huang consideră că lumea este în pragul a ceea ce el numește „cea mai mare construcție de infrastructură din istoria omenirii”, care va crea „o mulțime de locuri de muncă”.

„Este minunat că locurile de muncă sunt legate de comerț și vom avea instalatori, electricieni, constructori și muncitori siderurgici”, a spus el într-o conversație cu directorul general al BlackRock, Larry Fink, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția.

Competențele practice necesare pentru a construi ceea ce el a descris ca fiind fabrici de cipuri, computere și inteligență artificială se confruntă deja cu deficit - chiar dacă multe posturi plătesc peste 100.000 de dolari fără a necesita o diplomă universitară. Un raport McKinsey a estimat că între 2023 și 2030, va fi nevoie de încă 130.000 de electricieni calificați - precum și de 240.000 de muncitori în construcții și 150.000 de supraveghetori în construcții - numai în SUA.

„Toată lumea ar trebui să poată câștiga un trai excelent”, a spus Huang. „Nu trebuie să ai un doctorat în informatică pentru a face acest lucru.”

Semnale negative privind ascensiunea inteligenței artificiale

În timp ce Huang vede o explozie a meseriilor, alți directori generali avertizează că nu există suficienți lucrători calificați.

Nu este prima dată când Huang își exprimă perspectiva optimistă asupra noilor cariere care apar alături de inteligența artificială.

„Segmentul meșteșugurilor calificate din fiecare economie va cunoaște o explozie”, a declarat el pentru Channel 4 News în Marea Britanie anul trecut. „Va trebui să dublăm și să dublăm și să dublăm în fiecare an.”

Acest optimism contrastează cu avertismentele unor lideri precum CEO-ul Ford, Jim Farley, care a avertizat în repetate rânduri că inteligența artificială golește punctele tradiționale de intrare pentru muncitorii cu gulere albe - la fel cum sistemul educațional continuă să-i canalizeze pe studenți către diplome de patru ani.

„Există mai multe căi către Visul American, dar întregul nostru sistem educațional este concentrat pe educația [universitară] de patru ani”, a spus Farley la Festivalul de Idei Aspen anul trecut. „Angajarea unui lucrător debutant la o companie de tehnologie a scăzut cu 50% din 2019. Chiar vrem să ajungă acolo toți copiii noștri? Inteligența artificială va înlocui literalmente jumătate din toți lucrătorii cu gulere albe din SUA.”

În același timp, Farley a avertizat că țara nu are forța de muncă cu gulere albastre necesară pentru a susține o renaștere a producției și a infrastructurii.

„Cred că intenția există, dar nu există nimic care să susțină ambiția”, a declarat Farley pentru Axios în septembrie. „Cum putem reloca toate aceste lucruri dacă nu avem oameni care să lucreze acolo?”

Până vara trecută, Farley a declarat că SUA duceau deja o lipsă de 600.000 de muncitori în fabrici și 500.000 de muncitori în construcții.

Larry Fink de la BlackRock a reiterat aceste îngrijorări, menționând industria electrică ca un blocaj iminent. Se așteaptă ca locurile de muncă pentru electricieni să crească cu 9% în următorul deceniu, potrivit Biroului de Statistică a Muncii din SUA.

„Le-am spus chiar și membrilor echipei Trump că vom rămâne fără electricieni și că trebuie să construim centre de date bazate pe inteligență artificială”, a spus Fink.

În același timp, cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a afirmat la Forumul Economic Mondial de la Davos că roboții vor depăși numeric oamenii și că inteligența artificială va întrece inteligența umană.



