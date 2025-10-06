„Adevărații câștigători vor fi meseriașii”. Un miliardar și-a trimis fiul de 17 ani să fie sudor, ca să învețe valoarea muncii practice

Un miliardar și-a trimis fiul de 17 ani să fie sudor, ca să învețe valoarea muncii practice. FOTO: Getty Images

Miliardarul Jim Farley, care e director executiv al companiei Ford, și-a trimis fiul de 17 ani să învețe să fie sudor pe timpul verii, dorind astfel să-i arate valoarea muncii practice. Inițiativa lui contrazice teoriile care supraevaluează diplomele universitare și subestimează meseriile tehnice – o viziune împărtășită de tot mai mulți lideri din domeniul tehnologiei.

Ce știe un tată miliardar atunci când decide să-și trimită fiul de 17 ani să învețe „umila” meserie de sudor? Probabil același lucru pe care îl știu și alți lideri de top, precum Geoffrey Hinton, „nașul inteligenței artificiale”, care îi sfătuiește pe tineri să devină instalatori; directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, care subliniază că există mii de locuri de muncă disponibile pentru cei care aleg școlile profesionale; sau directorul LinkedIn, care susține că viitorul pieței muncii nu mai aparține exclusiv celor cu diplome prestigioase de la universități de elită, scrie naftemporiki.gr.

Cazul lui Jameson, un adolescent de 17 ani

Când a venit momentul ca Jameson, elev de liceu în vârstă de 17 ani, să găsească o activitate de vară, tatăl său, Jim Farley – directorul executiv al Ford – a adoptat o strategie diferită de cea a majorității părinților bogați. „Am avut grijă să lucreze într-un loc unde putea învăța sudură”, a declarat Farley într-un interviu acordat podcastului Decoder.

„A învățat cum să creeze, a învățat ce înseamnă să muncească cu adevărat cu propriile mâini și să se conecteze cu oamenii. Dacă într-o zi va deveni cel mai bun sudor sau inginer care lucrează la motoarele noastre diesel, voi fi un părinte extrem de fericit”, a adăugat el.

Declarațiile sale vin într-un moment în care industria auto din Detroit își intensifică eforturile pentru a combate lipsa tot mai mare de muncitori calificați. Farley numește acest domeniu al meseriilor „economia esențială”.

Săptămâna aceasta, Ford a organizat o întâlnire a directorilor executivi la Detroit pentru a discuta despre modalitățile prin care companiile pot investi în creșterea productivității acestor sectoare vitale.

„Nu avem suficienți oameni pentru a susține societatea dacă lucrurile merg prost”, a spus Farley, referindu-se la pompieri, paramedici, instalatori, electricieni, tehnicieni de service, muncitori din fabrici și alți profesioniști esențiali. „Economia esențială” reprezintă 7,5 trilioane de dolari din PIB-ul SUA și 52 de milioane de locuri de muncă, potrivit unui studiu realizat de Institutul Aspen în colaborare cu Ford. În domeniul tehnicienilor auto, grupul comercial Tech Force estimează că Statele Unite au nevoie de peste 100.000 de noi locuri de muncă anual pentru a satisface cererea și pentru a înlocui lucrătorii care părăsesc acest sector.

Trimițându-și fiul să lucreze ca sudor, chiar și pentru câteva luni, Farley spune că se opune unei culturi care a subestimat nedrept muncitorii și i-a supraevaluat pe cei cu diplome universitare de elită.

„Părinții și bunicii noștri au făcut această țară grozavă datorită acestor tipuri de locuri de muncă. Există meserii incredibil de respectabile în serviciile de urgență”, a spus el. „Dar societatea noastră nu îi celebrează pe acești oameni așa cum o face, chiar și cu cel mai puțin cunoscut inginer în inteligență artificială.”

Farley a adăugat că dependența excesivă de locurile de muncă din sectorul tehnologic, în condițiile lipsei de meseriași calificați, ar putea lăsa SUA vulnerabile din punct de vedere al apărării naționale, întrucât este esențial ca bunurile vitale să fie produse și transportate în toată țara.

„Adevărații câștigători vor fi meseriașii”

O opinie similară a exprimat și directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, într-un interviu recent pentru Channel 4 News din Marea Britanie. El a declarat că, în era inteligenței artificiale, adevărații câștigători nu vor fi angajații de birou, ci electricienii, instalatorii și tâmplarii.

„Sectorul muncii tehnice, practice va exploda”, a subliniat el, explicând că dezvoltarea centrelor de date pentru AI necesită o expansiune constantă care „se va dubla și se va tot dubla în fiecare an”.

Opinia sa câștigă teren în rândul liderilor de top, în ciuda datelor de la Yale Budget Lab, care arată că inteligența artificială nu a perturbat încă semnificativ piața muncii. Totuși, dacă Huang are dreptate, următorul deceniu ar putea schimba radical lista competențelor cele mai bine plătite.

Povestea unui electrician de succes

Un exemplu concret este Jacob Palmer, un tânăr de 23 de ani din Carolina de Nord. După ce a terminat liceul, a decis că facultatea nu este opțiunea potrivită. În schimb, s-a înscris într-un program de ucenicie într-o companie de construcții și a fost instruit ca electrician.

La vârsta de 21 de ani, și-a deschis propria afacere – iar anul trecut a obținut un profit de aproape 90.000 de dolari. Anul acesta, veniturile sale au depășit deja pragul de 100.000 de dolari. Spre deosebire de mulți dintre colegii săi care se confruntă cu datorii studențești și perspective profesionale incerte, el spune simplu: „Nu datorez nimănui nimic.”