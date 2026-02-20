Ciucu spune că "nu e suficientă" reducerea cu 50% a numărului de directori de la STB: "Este loc de mai mult"

Ciucu spune că "nu e suficientă" reducerea cu 50% a numărului de directori de la STB. FOTO Facebook Ciprian Ciucu

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, cere STB să facă public documentul cu măsurile pentru diminuarea pierderilor financiare și anunță că îl va analiza. Referitor la măsura de reducerea cu 50% a directorilor, edilul spune că "este loc de mai mult".

"În urma faptului că am atras atenția cu privire la situația financiară dezastruasă a STB, managementul companiei de transport public vine cu un set de măsuri care să ducă pe parcursul acestui an la diminuarea pierderilor financiare.

Acestea au fost votate în Consiliul de Administrație al STB, le găsiți în primul comentariu.

Le voi analiza temeinic. La o primă lectură, acestea par doar niște primi pași făcuți în direcția corectă. Dacă sunt suficienți sau nu, îmi voi da seama după ce voi analiza impactul financiar cumulat. E bine măcar că au inclus și “reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30 % și a directorilor cu 50%.” Cred că este loc de mai mult", a transmis Ciucu într-un mesaj pe Facebook.

Primarul Capitalei a adăugat că oricum, "măsurile STB nu sunt suficiente" fără ca ADITPBI (entitatea căreia Consiliul General i-a dat dreptul de a decide totul în ceea ce privește transportul public local de suprafață din București și Ilfov) să vină, la rândul ei cu măsuri de optimizare a costurilor.

"De exemplu, transportul care deservește inclusiv localități din județul Ilfov, costă Primăria Municipiului București cca. 230 de milioan de lei pe an! Acestă entitate, a fost înființată inițial cu 60 de angajați și a ajuns la cca. 200. Inclusiv aici este nevoie de reorganizare și restructurări", subliniază Ciucu.

Primarul subliniază că va lua în calcul măsurile propuse de către conducerea STB, dar pe cele pe care le așteaptă de la ADITPBI și adaugă, dacă nu sunt suficiente, va veni și el cu propuneri suplimentare.

Ciucu a cerut cer conducerii STB să facă public documentul care a fost votat ieri în Consiliul de Administrație al STB și să dea drumul la discuții cu sindicatele.

"Este bine că soferii, vatmanii și muncitorii nu vor fi afectați, iar disponibilizările vor fi făcute doar la nivelul angajaților supor, cei TESA, din birouri", mai spune primarul general al Capitalei.