STB dă afară jumătate dintre directori și ”va actualiza tarifele”. Compania anunță 12 măsuri ca să nu mai coste ”cât două oraşe Brașov”

2 minute de citit Publicat la 10:39 20 Feb 2026 Modificat la 10:39 20 Feb 2026

STB dă afară jumătate dintre directori și ”va actualiza tarifele”. Foto: STB / Facebook

Societatea de Transport București (STB) va da afară 50% dintre directori, aceasta find una dintre cele 12 măsuri care vor fi luate de companie, ca parte a planului de restructurare aprobat de Consiliul de Administrație. Totodată, STB va actualiza tarifele și va analiza politicile de gratuități. Compania are datorii de 1,6 miliarde de lei.

Cele 12 măsuri aprobate pentru compania de transport:

Reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30 % și a directorilor cu 50%. Se va face o economie de circa 400.000 lei pe lună.

Reducerea temporară a săptămânii de lucru la patru zile pentru anumite categorii de personal, fără afectarea activității de transport. Este vorba despre personalul de conducere și TESA. Sunt exceptați șoferii de autobuze, troleibuze, vatmanii, angajații din depouri și autobaze (personalul de întreținere, maiștri). Impactul financiar este de peste 7,3 de milioane de lei pe lună.

Stoparea angajărilor și menținerea sistării promovărilor, cu excepția personalului esențial pentru exploatare.

Diminuarea orelor suplimentare și a orelor consecutive cu 7%. Impactul financiar: 385.000 de lei pe lună.

Programe de plecări voluntare și reorganizare. Impactul financiar va fi între 7 și 8 milioane de lei pe lună.

Optimizarea traseelor de acces și retragere.

Actualizarea tarifelor astfel încât să reflecte realitățile economice și costurile reale ale serviciului public de transport.

Creșterea gradului de conformare și descurajarea călătoriei fără titlu de transport valabil.

Reanalizarea politicii de gratuități care să asigure echilibrul între protecția socială și sustenabilitatea financiară a serviciului public.

Transportul public suplimentar pentru evenimentele publice va fi asigurat exclusiv în baza unor contracte și va fi prestat contracost, valorificarea prin publicitate a liniei turistice.

Eliminarea cheltuielilor neoportune.

Eșalonarea datoriilor. Datoria către ANAF se ridică, în prezent, la peste 1,4 milioane de lei.

”Societatea se confruntă cu un deficit de lichidități, cu obligații fiscale foarte mari, care pun presiune pe bugetul local.

Implementarea măsurilor va fi realizată cu consultarea partenerilor sociali și cu respectarea cadrului legal. Situația companiei nu este una ușoară. În ultimele luni am lucrat intens, am analizat mii de variante și am purtat numeroase discuții pentru a identifica soluții complementare care să repună societatea pe picioare și să protejeze pe termen lung locurile de muncă”, a precizat Andrei Dinculescu‑Bighea, directorul general al Societății de Transport București.

Primarul general al Bucureştiului, Ciprian Ciucu, a anunţat după ce a studiat organigrama și "procesele de management" ale STB, noi întâlniri cu conducerea Societăţii de Transport Bucureşti şi cu sindicatele, adăugând că ulterior va trebui agreat un plan de reechilibrare bugetară. El a spus că în STB sunt circa 250 de economişti şi aproximativ 200 de directori şi şefi şi că la toată Administraţia Prezidenţială lucrează circa 200 de oameni.

"STB-ul a ajuns să ne coste cât două municipii Braşov.", a mai spus primarul general.