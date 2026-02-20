INS: Majoritatea sectoarelor industriale au crescut în 2025, cu excepția industriei energetice

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Cifra de afaceri din industria românească a avansat, în termeni nominali, cu 3,2% în 2025 față de anul precedent, susținută în principal de evoluțiile favorabile din industria extractivă, care a crescut cu 9,5%, și din industria prelucrătoare, unde s-a consemnat un plus de 2,9%, arată datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS), relatează Agerpres.

Pe marile grupe industriale, creșteri au fost înregistrate la nivelul industriei bunurilor de folosință îndelungată (+7% comparativ cu 2024), al industriei bunurilor de capital (+4%), al bunurilor de uz curent (+3,9%) și al bunurilor intermediare (+3,2%). În schimb, industria energetică a marcat o evoluție negativă, cu o scădere a cifrei de afaceri de 5,3% pe parcursul anului trecut.

Raportat la luna decembrie 2025, comparativ cu aceeași lună din 2024, afacerile din industrie au crescut, în termeni nominali, cu 6,1%, evoluție determinată în principal de industria prelucrătoare, care a avansat cu 6,4%. În același interval, industria extractivă a consemnat însă un recul de 0,9%.

Analiza pe marile grupe industriale arată că, în ritm anual, cele mai importante creșteri au fost înregistrate în industria bunurilor de capital (+8,5%), în industria bunurilor de uz curent (+7,3%) și în industria bunurilor intermediare (+5,8%). Pe de altă parte, scăderi s-au consemnat în industria energetică (-3,4%) și în industria bunurilor de folosință îndelungată (-2,5%).

Datele INS mai indică faptul că, în decembrie 2025 comparativ cu noiembrie 2025, cifra de afaceri din industrie a scăzut, în termeni nominali, cu 6,7%, pe fondul diminuării activității atât în industria extractivă (-8,7%), cât și în industria prelucrătoare (-6,7%).

La nivelul marilor grupe industriale, scăderi lunare semnificative au fost raportate în industria bunurilor de folosință îndelungată (-22,1%), în industria bunurilor intermediare (-17,6%) și în industria energetică (-7,5%). În același timp, evoluții pozitive, comparativ cu luna anterioară, au fost consemnate în industria bunurilor de uz curent (+3%) și în industria bunurilor de capital (+0,5%).