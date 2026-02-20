Cofondatorul Asos, Quentin Griffiths, a fost găsit mort în Thailanda. Ce arată primele indicii din ancheta poliției

1 minut de citit Publicat la 12:11 20 Feb 2026 Modificat la 12:12 20 Feb 2026

Cofondatorul Asos, Quentin Griffiths. Sursa foto: Colaj Getty Images/ Quentin Griffiths via Facebook

Un cofondator al gigantului online de modă Asos a murit după ce a căzut de la balconul unui bloc înalt de apartamente din Thailanda, au anunțat autoritățile, potrivit BBC.

Quentin Griffiths a fost identificat de poliția thailandeză drept bărbatul găsit mort la sol în orașul de coastă din est, Pattaya, pe 9 februarie.

Un anchetator al poliției a declarat pentru BBC că Griffiths, deținător al unui pașaport britanic, se afla singur, camera lui era încuiată din interior și nu existau urme de efracție la momentul decesului. O autopsie nu a relevat nicio dovadă de implicare a altor persoane.

Griffiths a cofondat Asos în anul 2000 și a rămas un acționar important după ce a părăsit compania cinci ani mai târziu.

Poliția a mai precizat că Griffiths era implicat în două procese aflate în desfășurare, care ar fi putut să-i provoace stres.

Cine este Quentin Griffiths

Quentin Griffiths a fost un antreprenor britanic activ în zona de comerț online și investiții, cunoscut mai ales pentru rolul său în lansarea ASOS.

Carieră și activitate profesională

Cofondator ASOS (2000) – A contribuit la înființarea companiei la începutul boom-ului comerțului online din Marea Britanie. Conceptul inițial („As Seen On Screen”) era de a vinde articole vestimentare inspirate de ținutele purtate de vedete în filme și la televizor.

Rol în dezvoltarea timpurie – În primii ani, a fost implicat în structurarea afacerii și în atragerea investițiilor, într-o perioadă în care e-commerce-ul era încă la început.

Retragerea din conducere – A părăsit compania în jurul anului 2005, dar a rămas un acționar semnificativ, beneficiind ulterior de creșterea accelerată a brandului pe plan internațional.

După plecarea din ASOS, Griffiths a fost implicat în investiții private, proiecte antreprenoriale și administrarea participațiilor sale în diverse afaceri.

Nu a fost o figură foarte publică și nu a avut o prezență mediatică constantă, comparativ cu alți fondatori din zona tech sau fashion.

