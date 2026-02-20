Băncile propun plata taxelor în rate. Adrian Negrescu: „Soluția ar putea deveni permanentă în viitor. E posibil să crească impozitele”

Analistul economic e de părere că taxele și impozitele locale vor crește de anul viitor. Foto: Getty Images

În timp ce Guvernul încă analizează dacă reduce sau nu impozitele locale, băncile vin cu o soluție de avarie pentru români: plata taxelor în rate. Adrian Negrescu, analist economic, a explicat vineri, la Antena 3 CNN, că această soluție ar putea deveni viabilă nu numai pentru impozitele și taxele locale, ci și pentru plata facturilor la întreținere. Acesta a mai adăugat că e de părere că taxele și impozitele locale vor crește de anul viitor, în ciuda declarațiilor liderilor politici.

„Această soluție să devină permanentă în viitor, având în vedere că, de anul viitor, să nu uităm, vor fi plătite taxele în funcție de valoarea de piață, iar asta înseamnă că în multe situații s-ar putea ca aceste impozite să crească de 3-4 ori. Astfel că da, devine o soluție viabilă și nu numai pentru impozitele și taxele locale, ci s-ar putea și pentru plata întreținerii sau plata facturilor la utilități.

Trebuie să fim foarte atenți la ce credite ne angajăm, mai ales la dobânzi, și să fim foarte atenți cum plătim, pentru că dacă nu plătim la timp, chiar dacă e dobândă zero, e probabil să plătești niște taxe penalizatoare pentru cănu ai plătit la timp rata. Deci mare atenție la astfel de oferte”, a explicat Adrian Negrescu, la Antena 3 CNN.

De asemenea, Adrian Negrescu a comentat și declarația președintelui Nicușor Dan, potrivit căreia „nu vor exista creșteri de taxe, pentru că că oamenii au plătit un cost deja”.

Analistul economic susține că, din contră, taxele și impozitele vor fi majorate începând de anul viitor, afirmând că PSD mizează pe ideea impozitului progresiv, ceea ce înseamnă că, în cazul în care românii câștigă mai mult, atunci vor plăti taxe și mai mari.

„Eu n-aș fi așa de ferm în a spune că nu vor crește taxele, pentru că, să nu uităm, inclusiv PSD mizează pe ideea impozitului progresiv. Adică, dacă câștigi mai mult, să plătești taxe mai mari decât cei care câștigă puțin în România.

Deci, e posibil să asistăm la modificări de taxe, eu sper în sens pozitiv, adică scăderi de taxe, mai ales în 2027, mai ales pe piața forței de muncă, pe salariul minim pe economie, în așa fel încât să dăm o gură de oxigen oamenilor și companiilor.

Și cred că este absolut esențial acest câștig. Știți ce lipsește din discuția asta publică legată de fiscalitate? Un plan concret de măsuri. Ce urmează după ce ordonanța privind administrația publică și susținerea mediului de afaceri? Ce își propune Guvernul? Ce-și propune Președintele din punct de vedere economic în orizontul următorilor doi ani?

Măcar să știm și noi cum ne facem planuri de afaceri și noi, persoanele fizice, la ce să ne așteptăm în ceea ce privește taxele, în ceea ce privește impozitele? Vine și acest e-proprietatea de la 1 ianuarie 2027, deci se vor majora taxe cu siguranță și acest lucru trebuie asumat de populație și trebuie explicat de ce se va întâmpla acest lucru”, a încheiat Adrian Negrescu.