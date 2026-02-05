Economia rămâne fără forţă de muncă calificată. Tot mai mulți tineri aleg să lucreze în străinătate: „E mai bine decât în România”

Foto: Getty Images

Tot mai mulţi români aleg să muncească în străinătate, iar trendul îi atrage în mod special pe tinerii care ies de pe băncile facultăţii. Astfel, România pierde investiţia în educaţia lor, iar economia rămâne fără forţă de muncă calificată. Cei care emigrează sunt tineri activi, atraşi de salarii mai mari şi pieţe ale muncii mai stabile. Numărul celor care au plecat a crescut cu 70.000 faţă de 2023, arată datele Institutului Naţional de Statistică.

Aproximativ 25% dintre cei care pleacă la muncă în străinătate sunt absolvenți de facultate, iar pentru fiecare dintre ei statul pierde peste 200.000 de lei. Nu sunt bani dați direct, ci costul educației plătite din fonduri publice: școală, liceu și, de cele mai multe ori, facultate la buget.

Specialiştii averizează că România riscă să rămână fără oameni bine pregătiţi exact în domeniile care susţin dezvoltarea economică.

„Tinerii aflaţi la început de drum primesc cele mai mici salarii în momentul de faţă. E normal să îşi caute alternative, să se gândească să plece din ţară atunci cand după ce termină studiile şi vor să se angajeze. Primesc, în general, salariul minim pe economie. Asta înseamnă miliarde de euro irosiţi în educaţie pentru a pregăti forţă de muncă pentru alte ţări”, a explicat analistul financiar Adrian Negrescu.

„Vorbim despre tot ceea ce înseamnă roluri tehnice. Zona de inginerie, zona de IT, unde discutăm de mulţi ani de un deficit puternic de competenţe. După care vorbim despre tot ce înseamnă zona de sănătate, medici, specialişti, profesii din zona medicală”, a completat specialista în resurse umane, Oana Botolan.





Doctorul Iulian Gâlcă este specialist în chirurgie oncologică abdominală şi locuieşte în Germania. A plecat din România acum 7 ani, deoarece nu simţea că primeşte sprijin pentru a profesa.

„Decizia mea a venit ca urmare a lipsei perspectivelor la terminarea rezidenţiatului. După ce tinerii chirurgi îşi termină pregătirea în rezidenţiat, sunt nevoiţi să îşi croiască singuri drumul prin sistemul medical românesc”, a spus el.

Tinerilor din România le surâde ideea de a lucra în străinătate, unde consideră că sunt oportunităţi mai mari.

„Sunt oportunități mai bune și, cumva, și respectul pentru anumite profesii e mai mare în străinătate decât în țara noastră”, a spus un tânăr.

„În afara țării pare că sunt mai multe oportunități, o lume diferită, un mediu diferit, energia, oamenii cum muncesc. E mai bine decât în România”, spune altcineva.

Germania, Italia, Spania sau Franţa rămân ţările preferate pentru muncă ale românilor.