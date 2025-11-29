SUA sunt cu un pas mai aproape de război. Trump spune că spațiul aerian deasupra Venezuelei este închis

1 minut de citit Publicat la 15:31 29 Noi 2025 Modificat la 15:37 29 Noi 2025

Trump, anunţ către "companiile aeriene şi traficanţii de droguri". Sursa foto: Facebook/US Navy

Președintele SUA, Donald Trump, a anunţat, sâmbătă, pe rețeaua lui socială, Truth Social, închiderea spațiului aerian de deasupra și din jurul Venezuelei, în contextul loviturilor americane ce par iminente în această ţară.

"Către toate companiile aeriene, piloți, traficanți de droguri și traficanți de persoane: vă rugăm să considerați SPAȚIUL AERIAN DE DEASUPRA ȘI DIN JURUL VENEZUELEI CA FIIND COMPLET ÎNCHIS", a postat Trump pe Truth Social.

Președintele american a sugerat joi că Statele Unite se pregătesc să ia noi măsuri împotriva presupuselor rețele de trafic de droguri din Venezuela, spunându-le militarilor, într-un apel de Ziua Recunoștinței, că operațiunile terestre vor începe „foarte curând”.

Trump l-a desemnat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe aliații acestuia drept membri ai unei organizații teroriste străine la începutul acestei săptămâni.

Desemnarea „Cartel de los Soles”, o expresie pe care experții o descriu mai degrabă ca pe o referire la oficiali guvernamentali presupus corupți decât la un grup infracțional organizat, ca organizație teroristă străină îi permite lui Trump să impună noi sancțiuni care vizează activele și infrastructura lui Maduro. Totuși, potrivit experților în drept, nu autorizează în mod explicit folosirea forței letale.

Armata americană a mobilizat în regiune mai bine de zece nave de război și 15.000 de militari în cadrul operațiunii pe care Pentagonul a numit-o „Southern Spear”. Forțele americane au ucis peste 80 de persoane în atacuri asupra ambarcațiunilor folosite în traficul de droguri.

Administrația Trump l-a desemnat oficial pe Maduro, președintele Venezuelei, drept membru al unei organizații teroriste străine. Oficialii administrației au susținut că desemnarea - unul dintre cele mai serioase instrumente antiteroriste ale Departamentului de Stat - va oferi SUA opțiuni militare extinse pentru atacuri în Venezuela.