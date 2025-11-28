Trump anunță că SUA „vor opri definitiv migrația din țările din lumea a treia”

3 minute de citit Publicat la 13:41 28 Noi 2025 Modificat la 13:46 28 Noi 2025

Trump anunță că SUA „vor opri definitiv migrația din țările din lumea a treia”. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a declarat că va „opri definitiv migrația” către Statele Unite din toate „țările din lumea a treia”, potrivit BBC.

Liderul de la Casa Albă a scris într-o postare pe Truth Social că decizia va „permite sistemului american să își revină complet” după politici de imigrație care, potrivit lui, au erodat „câștigurile și condițiile de trai” ale multor americani. Trump nu a oferit detalii despre planul său și nu a menționat ce țări ar fi vizate.

Declarațiile vin la o zi după ce un cetățean afgan a fost acuzat că a împușcat doi membri ai Gărzii Naționale în Washington DC, unul dintre ei murind ulterior. Aceste declarații și alte anunțuri făcute după atac reprezintă o înăsprire a poziției lui Trump față de imigrație, o temă pe care a pus accent încă din timpul campaniilor sale.

Trump afirmase anterior că atacul din Washington DC subliniază o amenințare majoră la adresa securității naționale și a promis să ia măsuri pentru a „îndepărta orice străin din orice țară care nu aparține aici”.

În aceeași zi, SUA au suspendat procesarea tuturor cererilor de imigrație venite din partea afganilor, decizia fiind justificată prin necesitatea revizuirii „protocolului de securitate și verificare”.

Apoi, joi, Serviciul pentru Cetățenie și Imigrație al SUA (USCIS) a anunțat că va reexamina green card-urile emise persoanelor care au migrat în SUA din 19 țări. Întrebați de BBC ce țări se află pe listă, reprezentanții agenției au indicat o proclamație a Casei Albe din iunie care includea Afganistan, Cuba, Haiti, Iran, Somalia și Venezuela. Nu au fost oferite alte detalii despre modul în care va decurge reexaminarea.

„Țările din lumea a treia”

Postarea lui Trump de joi seara, împărțită în două părți, merge mai departe, promițând să „încheie toate beneficiile federale și subvențiile pentru non-cetățeni”. Președintele a acuzat refugiații că ar provoca „disfuncții sociale în America” și a promis să îndepărteze „pe oricine nu reprezintă un beneficiu net” pentru SUA.

Postarea, prezentată de Trump ca un „mesaj de Ziua Recunoștinței”, conține un limbaj puternic anti-imigrație.

El a afirmat că „sute de mii de refugiați din Somalia au preluat complet statul Minnesota, odată măreț” și a vizat în special legislatorii democrați din stat.

„Voi opri permanent migrația din toate țările din lumea a treia pentru a permite sistemului american să își revină complet”, a scris președintele.

Expresia „țările din lumea a treia” a fost folosită în trecut pentru a desemna state mai sărace, în curs de dezvoltare.

Casa Albă și USCIS nu au oferit până acum mai multe detalii despre planul lui Trump.

Anterior, președintele impusese o interdicție de călătorie pentru cetățenii din Afganistan și alte 11 țări, majoritatea din Africa și Asia. O altă interdicție vizând mai multe țări cu populație majoritar musulmană fusese introdusă în primul său mandat.

Suspectul atacului din DC este afgan

Valul de declarații vine după ce autoritățile au anunțat că suspectul atacului din Washington DC, Rahmanullah Lakanwal, a ajuns în SUA în 2021. Lakanwal a venit în cadrul unui program care oferea protecție specială afganilor care colaboraseră cu forțele americane după retragerea din Afganistan.

La acel moment, talibanii recuceriseră Afganistanul, ceea ce a ridicat temeri privind represalii împotriva celor care au colaborat cu SUA. Lakanwal a lucrat odată alături de CIA, conform directorului actual al agenției.

El a solicitat azil în 2024, iar cererea i-a fost aprobată la începutul acestui an, potrivit unui oficial citat de CBS News, partenerul BBC în SUA. Lakanwal a fost arestat după atac și nu cooperează cu autoritățile.

Trump a calificat atacul drept un „act de terorism”. El a declarat a doua zi că unul dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale împușcați a decedat.

Sarah Beckstrom, în vârstă de 20 de ani, din West Virginia, lucra în Washington ca parte a desfășurării Gărzii Naționale pentru combaterea criminalității. Attorney General Pam Bondi a precizat că tânăra voluntarise să lucreze în DC în perioada sărbătorilor de Ziua Recunoștinței.

Celălalt membru al Gărzii Naționale, Andrew Wolfe, în vârstă de 24 de ani, era „în lupta pentru viața sa”, conform declarațiilor lui Trump.