Focuri de armă în Washington: Doi militari ai Gărzii Naționale a SUA, au fost uciși în apropiere de Casa Albă. Reacția lui Trump

Publicat la 22:27 26 Noi 2025 Modificat la 23:04 26 Noi 2025

Militari din Garda Națională a SUA în Washington. Foto: Profimedia Images

Trei persoane, din care două sunt militari americani din Garda Națională a SUA, au fost împușcați miercuri la Washington, în apropiere de Casa Albă, informează BBC. Poliția a arestat un suspect.

ACTUALIZARE 22:56 Cei doi militari au murit la spital, a anunțat guvernatorul West Virginia, Patrick Morrisey.

Știrea inițială: Președintele Donald Trump l-a făcut „animal” pe suspect și a adăugat, într-o postare publicată pe Truth Social, că cei doi militari sunt în stare „critică”.

„Să ne rugăm pentru cei doi militari din Garda Națională care tocmai au fost împușcați în Washington DC”, a declarat Kristi Noem, secretara Homeland Security din SUA.

„Acționăm la fața locului chiar acum, nu oferim mai multe detalii”, a declarat pentru BBC, Andrew Enriquez, purtător de cuvânt al forțelor de intervenție trimise la fața locului, compuse din agenți federali, agenții civile și echipe de urgență.

Conform poliției, focurile de armă au fost trase la „câteva blocuri” (cvartale) distanță de Casa Albă.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt a anunțat și ea că administrația TRump este „conștientă de situație și monitorizează activ această situație tragică”.

„Președintele a fost informat”, a adăugat Lavitt.

Membrii echipajelor medicale de urgență care au transportat cele trei victime la spital nu au oferit detalii despre starea acestora.