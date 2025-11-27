Noi dezvăluiri despre afganul care a împușcat doi soldați în Washington: a lucrat pentru CIA și armata americană

4 minute de citit Publicat la 10:19 27 Noi 2025 Modificat la 10:19 27 Noi 2025

Mai multe surse de rang înalt din domeniul informațiilor au declarat pentru Fox News că atacul este investigat ca un posibil act de terorism internațional. Foto: Getty Images

Cetățeanul afgan, suspectat că a împușcat doi soldați ai Gărzii Naționale, a fost identificat drept Rahmanullah Lakanwal, în vârstă de 29 de ani. Acesta a ajuns în Statele Unite la bordul unui avion american, după retragerea SUA din Afganistan în septembrie 2021, în cadrul operațiunii „Allies Welcome” („Aliații sunt bineveniți”), potrivit CNN. De asemenea, fostul directorul CIA John Ratcliffe a declarat pentru Fox News că tânărul a lucrat anterior pentru Guvernul SUA, inclusiv pentru CIA, și a făcut parte din forțele partenere din Kandahar.

Incidentul denunțat drept „un act de terorism” de președintele Donald Trump a avut loc la doar câteva străzi distanță de Casa Albă. Rahmanullah Lakanwal i-ar fi țintit pe cei doi soldați intenționat. Acesta s-a apropiat de unul dintre ei, fără ca acesta să conștientizeze pericolul, și l-a împușcat. Afganul a reușit să împuște un al doilea soldat înainte să fie el însuși doborât.

Atacatorul a lucrat pentru CIA

Potrivit mai multor surse guvernamentale citate de Fox News, Rahmanullah Lakanwal a ajuns în Statele Unite în septembrie 2021, în cadrul operațiunii „Operation Allies Welcome”, pe fondul retragerii SUA din Afganistan, sub Administrația Biden.

CNN a relatat, de asemenea, că bărbatul a solicitat azil în 2024, iar acesta i-a fost acordat de Administrația Trump în aprilie 2025.

Lakanwal a colaborat, pe când trăia în Afganistan, cu diverse entități ale guvernului american, inclusiv CIA, datorită activității sale ca membru al unei forțe partenere în Kandahar, au spus surse guvernamentale pentru Fox News.

„Pe fondul retragerii dezastruoase a lui Biden din Afganistan, administrația Biden a justificat aducerea presupusului atacator în Statele Unite în septembrie 2021, pe baza colaborării sale anterioare cu guvernul american, inclusiv CIA, ca membru al unei forțe partenere în Kandahar, colaborare care s-a încheiat la scurt timp după evacuarea haotică,” a declarat pentru Fox News Digital John Ratcliffe, fost director al CIA.

„Acest individ și atât de mulți alții, nu ar fi trebuit niciodată să fie lăsat să vină aici. Cetățenii și militarii noștri merită mult mai mult decât să suporte consecințele continue ale eșecurilor catastrofale ale administrației Biden,” a continuat Ratcliffe.

Atacatorul a fost adus de SUA din Afganistan

Operațiunea „Allies Welcome”, scrie CNN, a avut scopul de a reloca mii de afgani, care au colaborat cu Statele Unite în timpul războiului din Afganistan, și care erau în pericol de represalii din partea talibanilor care s-au instalat la putere după retragerea americanilor. Potrivit

Rahmanullah Lakanwal a fost procesat prin Aeroportul Internațional Washington Dulles pe 8 septembrie 2021. A solicitat azil trei ani mai târziu, în decembrie 2024, iar la data de 23 aprilie 2025, Administrația Trump a aprobat solicitarea.

Bărbatul nu avea antecedente penale.

Lakanwal a solicitat azil în decembrie 2024, care i-a fost aprobat pe 23 aprilie anul acesta, la trei luni după preluarea funcției de către președintele Donald Trump,a spus una dintre sursele Reuters. El nu are antecedente penale.

Majoritatea afganilor care au sosit în cadrul operațiunii „Allies Welcome” au fost lăsați să intre și să rămână în SUA timp de doi ani, fără un statut de imigrație permanent. Peste 40% dintre migranții admişi în program erau eligibili pentru vize speciale de imigrant (SIV), deoarece și-au asumat riscuri mari pentru a ajuta SUA sau erau rude ale cuiva care a făcut acest lucru, potrivit Departamentului pentru Securitate Internă.

Un an mai târziu, programul a fost redenumit „Enduring Welcome”, în contextul în care SUA au trecut la o strategie pe termen lung axată pe sprijinirea afganilor cu vize SIV și prin programul existent de admitere a refugiaților în SUA.

Peste 190.000 de afgani s-au stabilit în SUA în cadrul ambelor programe, potrivit Departamentului de Stat, relatează CNN.

În ultimii ani însă, chestiunea relocării afganilor a devenit una puternic politizată, iar procesarea aplicațiilor a încetinit, lăsând mii de persoane vulnerabile și în stare de incertitudine în țări terțe, precum Pakistanul.

Se estimează că aproximativ 260.000 de afgani au aplicat să vină în SUA și încă așteaptă, potrivit lui Shawn VanDiver, președintele organizației AfghanEvac, care se ocupă cu relocarea și stabilirea cetățenilor afgani. Mulți dintre ei se află în Afganistan și riscă persecuții din partea talibanilor, a declarat acesta pentru CNN.

Miercuri, președintele Donald Trump a acuzat Administrația Biden că ar fi permis intrarea în SUA a „20 de milioane de străini necunoscuți și neverificați” și a cerut reexaminarea fiecărei persoane care a migrat din Afganistan în timpul președinției lui Biden.

Serviciul pentru Cetățenie și Imigrare al SUA a anunțat, de asemenea, că va înceta procesarea tuturor cazurilor de imigrare legate de afgani „pe termen nedeterminat, în așteptarea unei revizuiri suplimentare a procedurilor de securitate și verificare”, potrivit unei postări pe X.

Effective immediately, processing of all immigration requests relating to Afghan nationals is stopped indefinitely pending further review of security and vetting protocols.



The protection and safety of our homeland and of the American people remains our singular focus and… — USCIS (@USCIS) November 27, 2025

De la preluarea mandatului în ianuarie, Trump a implementat modificări ample ale politicii privind refugiații și asistența externă a SUA, întrerupând accesul la resurse esențiale pentru mii de afgani care au ajutat SUA în timpul războiului, subliniază CNN.

Toți afganii care au venit în SUA după căderea Kabulului au fost supuși verificărilor de securitate efectuate de profesioniști din domeniul informațiilor, al aplicării legii și al combaterii terorismului. Potrivit oficialilor și experților, unii afgani evacuați au fost verificați de mai multe ori, înainte de a părăsi Afganistanul și din nou în țările de tranzit, până să ajungă în SUA.

După cum a relatat CNN la începutul săptămânii, Administrația Trump se afla deja în proces de reintervievare a migranților afgani stabiliți în SUA.