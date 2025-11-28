Tânăra din Garda Naţională împuşcată miercuri la Washington a murit. Sarah avea 20 de ani

2 minute de citit Publicat la 08:21 28 Noi 2025 Modificat la 09:19 28 Noi 2025

Tânăra de 20 de ani din Garda Naţională împuşcată miercuri la Washington a murit. FOTO: X

Sarah Beckstrom, tânăra de 20 de ani membră a Gărzii Naţionale care a fost împuşcată miercuri la Washington de un suspect afgan, într-un atac comis în apropiere de Casa Albă, a murit, a anunţat joi seara preşedintele Donald Trump, scrie BBC.

Andrew Wolfe, celălalt membru al Gărzii Naţionale care a fost împuşcat şi care are 24 de ani, se află în stare critică şi încă se luptă pentru viaţa sa, potrivit preşedintelui.

„Sarah Beckstrom din Virginia de Vest, una dintre membrele Gărzii Naţionale despre care vorbim, o persoană foarte respectată, tânără, magnifică, care începuse serviciul în 2023, a murit. Nu mai este printre noi”, a declarat Trump în prima sa declaraţie live de la incidentul armat. „Ea ne priveşte de sus chiar acum”, a continuat preşedintele. „Tocmai s-a întâmplat”, a spus Trump. „A fost atacată cu sălbăticie, acum este moartă”, a adăugat el.

Tatăl lui Beckstrom declarase pentru The New York Times că este puţin probabil ca fiica sa să se mai recupereze. „Îi ţin mâna chiar acum”, a spus Gary Beckstrom. „Are o rană mortală. Nu se va recupera”, a declarat el.

We are devastated to confirm the death of our own, Spc. Sarah Beckstrom, who was shot in the line of duty near the Farragut Square Metro Station Wednesday. Spc. Beckstrom was pronounced dead at MedStar Washington Hospital on Nov. 27, by wounds incurred during the shooting. pic.twitter.com/24aBjnstFk — WV National Guard (@WVNationalGuard) November 28, 2025

Procurorul general Pam Bondi a declarat pentru Fox News că guvernul american intenţionează să-l acuze de terorism pe atacator, un afgan care ajutase armata americană în Afganistan şi obţinuse azil în SUA în aprilie acest an, şi să ceară o pedeapsă de „cel puţin” închisoare pe viaţă.

Procurorul general din Washington, D.C., Jeanine Pirro declarase că atacatorul se confruntă cu trei acuzaţii de agresiune cu intenţia de a ucide în timp ce era înarmat şi o acuzaţie de posesie de armă de foc în timpul unei infracţiuni violente, dar el ar putea fi acuzat de omor de gradul întâi dacă vreunul dintre membrii Gărzii Naţionale pe care i-a împuşcat nu supravieţuieşte rănilor.

Sarah Beckstrom era din Summersville, statul Virginia de Vest. Liceul pe care l-a absolvit a publicat un comunicat despre ea, împreună cu o fotografie. „Sarah, membră a promoţiei 2023, a demonstrat întotdeauna puterea, caracterul şi angajamentul care fac şcoala şi comunitatea noastră mândre”, a declarat Webster County High School. „Decizia ei de a-şi servi ţara reflectă tot ce sperăm să insuflăm elevilor noştri”, a adăugat instituţia de învăţământ.

Beckstrom şi-a început serviciul militar pe 26 iunie 2023 şi a fost repartizată la Compania 863 de Poliţie Militară, parte a Brigăzii 111 de Geniu din cadrul Gărzii Naţionale a Armatei din Virginia de Vest.