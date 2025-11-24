Administrația Trump l-a desemnat oficial pe Maduro, președintele Venezuelei, drept membru al unei organizații teroriste străine

Publicat la 15:15 24 Noi 2025

Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. Foto: Profimedia Images

Administrația Trump și-a extins autoritatea de a lua măsuri în Venezuela începând de luni, după ce SUA l-au desemnat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și aliații săi guvernamentali drept membri ai unei organizații teroriste străine, anunță CNN.

Oficialii administrației au susținut că desemnarea - unul dintre cele mai serioase instrumente antiteroriste ale Departamentului de Stat - va oferi SUA opțiuni militare extinse pentru atacuri în Venezuela.

Experții spun că termenul „Cartel de los Soles” este folosit pentru a descrie o rețea descentralizată de grupuri venezuelene din cadrul forțelor armate, legate de traficul de droguri. Președintele venezuelean a negat întotdeauna orice implicare personală în traficul de droguri, iar guvernul său a negat în repetate rânduri existența presupusului cartel, despre care unii experți sugerează că, din punct de vedere tehnic, nu există în sens convențional.

Desemnarea vine în contextul în care armata americană a mobilizat nave de război și 15.000 de soldați în regiune, ca parte a ceea ce Pentagonul a numit „Operațiunea Southern Spear”. Armata americană a ucis zeci de oameni în atacuri cu ambarcațiuni, ca parte a campaniei antitrafic de droguri.

Trump a fost informat de înalți oficiali cu privire la o serie de opțiuni de acțiune în interiorul Venezuelei, inclusiv atacuri asupra instalațiilor militare sau guvernamentale și raiduri ale operațiunilor speciale. De asemenea, există în continuare opțiunea de a nu face nimic.

Există o oarecare opoziție publică față de implicarea SUA în regiune. Conform unui sondaj CBS News/YouGov publicat duminică, 70% dintre americani se opun unei acțiuni militare americane în Venezuela, comparativ cu 30% care sunt în favoarea acestei acțiuni. Șaptezeci și șase la sută dintre respondenți spun că administrația Trump nu a explicat clar poziția SUA cu privire la acțiunea militară.

Oficial, administrația Trump declară că depune eforturi pentru a reduce fluxurile ilegale de migranți și droguri - dar schimbarea regimului este un posibil efect secundar al acestor eforturi. Trump speră că presiunea este suficientă pentru a-l forța pe Maduro să demisioneze fără a întreprinde acțiuni militare directe, potrivit unui oficial american.