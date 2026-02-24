Care sunt cele mai mari temeri ale românilor legate de războiul din Ucraina, după patru ani de conflict la graniţă

În ziua în care se împlinesc patru ani de când Rusia a invadat Ucraina, cea mai mare temere a românilor privind conflictul de la graniţă este că "războiul s-ar putea întinde şi la noi". De asemenea, oamenii sunt îngrijoraţi şi din punct de vedere economic, pentru că "într-un astfel de context geo-politic, preţurile cresc".
"Părerea mea personală e că s-ar putea întinde şi la noi. Ba crezi că o să vină, ba nu crezi că o să vină, e o incertitudine. E bine că s-a mobolizat Guvernul nostru, că i-am ajutat pe oamenii ăştia", a afirmat un bărbat.
"Eu n-am nicio temere, pentru că ei nu pot ajunge oricum la noi. Deci mi se pare o aberaţie că vin peste noi, că toată lumea e panicată că vin peste noi... Exclud aşa ceva. Din punct de vedere economic, întotdeauna au căutat motive să crească preţurile", a spus un alt bărbat.
"Războiul de la graniţă nu m-a influenţat direct şi cred că suntem mult prea nesemnificativi în ecuaţia acestui război care nu ne priveşte direct. Da, viaţa mi s-a schimbat în rău, dar nu sub influenţa războiului. Lucrez în turism, iar activitatea mi-a fost influenţată de slaba organizare în domeniul a autorităţilor locale şi naţionale", s-a plâns un bărbat.
Marți, 24 februarie, se împlinesc patru ani de când Rusia lui Putin a invadat Ucraina vecină, într-o încercare de a-i fura teritoriile și de a transforma guvernul de la Kiev într-o marionetă obedientă Kremlinului.
După patru ani de război, Kremlinul, care credea că va încheia așa-zisa „operațiune militară” specială în câteva zile, nu a reușit să ocupe decât mai puțin de 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea ocupată și „anexată” din 2014.