Reparaţii ale drumurilor în zonele Băneasa, Otopeni şi pe Centura Bucureştiului. Circulaţia ar putea fi îngreunată

<1 minut de citit Publicat la 10:58 24 Feb 2026 Modificat la 11:06 24 Feb 2026

CNAIR anunţă reparaţii ale drumurilor în zonele Băneasa, Otopeni şi pe Centura Bucureştiului. Sursa foto: CNAIR / Facebook

CNAIR a anunţat, marţi dimineaţă, că drumarii DRDP București din cadrul Secției de Drumuri Naționale București efectuează lucrări de reparații pe suprafețe izolate cu mixtură asfaltică, pe DN1, în zonele Băneasa şi Otopeni, precum şi pe Centura Capitalei. "Semnalizarea rutieră temporară a lucrărilor se va face prin indicatoare rutiere, panouri de semnalizare și balize direcționale", a transmis instituţia.

"Lucrările se vor executa în permanență până la remedierea tuturor problemelor existente pe partea carosabilă. Circulați cu prudență și respectați semnalizarea rutieră instituită temporar.

În contextul acestor lucrări, circulaţia rutieră în zonele amintite ar putea fi îngreunată.

Totodată, instituţia a mai precizat că se execută reparații cu mixtură stocabilă şi în jureţul Teleorman, pe DN6, DN65A și DN51A, ca urmare a degradărilor apărute în urma ninsorilor și a alternanței îngheț–dezgheț.

"Drumarii intervin pentru remedierea carosabilului și pentru asigurarea unor condiții cât mai sigure de circulație. Rugăm conducătorii auto să circule cu prudență în zona lucrărilor, să reducă viteza și să respecte semnalizarea rutieră temporară", a comunicat CNAIR.