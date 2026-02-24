”Strat de zăpadă de peste 50 cm”: Unde va lovi “ciclonul bombă” care prelungește iarna cu noi episoade de viscol și temperaturi extreme

Serviciul Național de Meteorologie din SUA a declarat că urmărește o altă furtună care ar putea aduce mai multă zăpadă în regiune. FOTO: Hepta

O furtună de zăpadă masivă a lovit luni nord-estul Statelor Unite, din Maryland până în Maine, forțând milioane de oameni să stea acasă pe fondul avertizărilor de vânt puternic și viscol, a întreruperii transportului și a închiderii școlilor și afacerilor, potrivit France 24.

Chiar dacă zăpada s-a deplasat spre nord și s-a diminuat în alte zone, Serviciul Național de Meteorologie din SUA a declarat că urmărește o altă furtună care ar putea aduce mai multă zăpadă în regiune la sfârșitul acestei săptămâni.

Meteorologii au declarat că furtuna este cea mai puternică din ultimul deceniu, ducând la peste 60 de centimetri de zăpadă în anumite zone din nord-estul metropolitan, doborând recorduri de acumulare pe alocuri, imobilizând transportul în comun și chiar determinând Organizația Națiunilor Unite să amâne o reuniune a Consiliului de Securitate. Oficialii au declarat urgențe, iar școlile s-au închis, inclusiv în New York City, care a avut prima zi de ninsoare autentică din ultimii șase ani, în timp ce oamenii s-au confruntat cu pene de curent.

Ce este un "ciclon bombă"

Serviciul meteo a numit furtuna de luni un „ciclon bombă clasic în largul coastei de nord-est”. Un ciclon bombă se produce atunci când presiunea unei furtuni scade cu o anumită cantitate într-o perioadă de 24 de ore, apărând în principal toamna și iarna, când aerul arctic geros poate ajunge în sud și se poate ciocni de temperaturi mai calde.

Central Park din New York City a înregistrat 48 de centimetri de zăpadă. Warwick, Rhode Island, a depășit 91 de centimetri, până acum. Cea mai mare rafală de vânt de 133 km/h a fost înregistrată în Nantucket, rafale de uragan fiind observate peste tot în Cape Cod.

În Connecticut, echipele de la Muzeul Portului Mystic s-au pregătit să curețe zăpada de pe o flotă de nave istorice, inclusiv Charles W. Morgan, o navă balenieră din lemn din flota comercială americană din secolul al XIX-lea, lungă de 35 de metri.

New York, Philadelphia și alte orașe, precum și mai multe state, au declarat stare de urgență.

Peste 5.600 de zboruri în și din Statele Unite au fost anulate luni, iar alte 2.000 de zboruri programate pentru marți au fost suspendate, potrivit site-ului web de urmărire a zborurilor FlightAware. Majoritatea anulărilor au implicat aeroporturi din New York, New Jersey și Boston. Aproape 2.500 de zboruri au fost întârziate.

Mii de zboruri date peste cap

Aeroportul Internațional T.F. Green din Rhode Island a anunțat luni că încheie temporar toate operațiunile aeroportuare. Serviciul Meteorologic a raportat că instalația a primit 83,3 centimetri de zăpadă, depășind un record stabilit în 1978.

Transportul public s-a oprit în unele zone, în timp ce DoorDash a suspendat livrările în New York City peste noapte până luni.

Penele de curent cauzate de furtună au aruncat peste 500.000 de clienți în întuneric de-a lungul Coastei de Est luni dimineață, potrivit PowerOutage.us, care urmărește întreruperile la nivel național.

Serviciul meteo a declarat că rafalele puternice de vânt ar putea provoca condiții de nori albi și a avertizat asupra unei „furtuni potențial istorice/distructive” la sud-est de coridorul Boston-Providence.

„Vânturile de acest gen, combinate cu zăpadă abundentă și umedă, sunt o rețetă pentru copaci deteriorați și pene de curent prelungite”, a declarat Bryce Williams, meteorolog la biroul serviciului meteo din Boston. „De asta ne preocupă cel mai mult, este combinația acelor cantități extreme de zăpadă cu acel vânt.”