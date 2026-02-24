UE anunță o măsură de ultimă oră în sprijinul fermierilor europeni. Taxele vamale vor fi suspendate un an

Sediul Comisiei Europene. Comisia a confirmat, marți, că suspendă timp de un an taxele vamale la importurile de îngrășăminte bazate pe azotați. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană a confirmat marţi suspendarea, pentru un an, a taxelor vamale la importurile de îngrăşăminte, cu excepţia celor care provin din Rusia şi Belarus, scrie Agerpres, care citează AFP.

Măsura este concepută în sprijinul fermierilor, ale căror costuri de producţie au crescut, arată sursa citată.

Această suspendare se referă la importurile de îngrăşăminte cu azotat şi la materiile prime utilizate la fabricarea acestor îngrăşăminte: amoniac şi uree.

"Suspendarea tarifară va fi pusă în aplicare pentru toate ţările, cu excepţia Rusiei şi a Belarusului, prin contingente tarifare scutite de taxe vamale", a precizat Comisia Europeană.

Comisia s-a angahat să-i sprijine pe fermierii afectați de creșterea costurilor

Potrivit Executivului comunitar, măsura va consolida sectorul agroalimentar al UE, reducând costurile pentru fermieri şi industria îngrăşămintelor prin economisirea unor taxe la import estimate la 60 de milioane euro.

De asemenea, măsura va ajuta la reducerea dependenţei UE de Rusia şi Belarus şi va sprijini diversificarea aprovizionării, acolo unde importurile sunt încă necesare pentru sectorul agricol al UE şi pentru industria îngrăşămintelor.

Acest demers fusese anunţat de Bruxelles în cadrul reuniunii ministeriale din 7 ianuarie şi corespunde angajamentului Comisiei, de a aborda creşterea costurilor cu care se confruntă fermierii din UE.