Tratatul UE Mercosur, marile provocări pentru fermierii români

Avantajele şi dezavantajele acordului UE-Mercosur: industrie, agricultură şi minerale critice. Sursa foto: Getty Images

Agricultura are nevoie de decizii strategice care să-i marcheze viitorul, într-un context internațional marcat de presiuni economice, competiție și schimbări climatice. Tratatul UE–Mercosur și provocările pentru fermieri, respectarea standardelor și protejarea producției locale, noul buget european și riscul de subfinanțare a sectorului alimentar s-au aflat printre temele conferinței naționale „Agricultura 2026: ieșirea din impas. De la producție agricolă la procesare și valoare adăugată”, organizată astăzi de Antena 3 CNN, în cadrul platformei Income Magazine Corporate.

Înainte de începerea conferinței, moderatorul evenimentului, Adi Ursu, a explicat principalele subiecte dezbătute și impactul acestora asupra agriculturii și industriei alimentare din România.

„Mercosur e una dintre temele pe care o să le dezbatem astăzi, impactul acestui acord asupra producătorilor din țară și a celor care procesează. Pentru că vorbim și despre industria alimentară, cea care ar putea să aibă la rândul ei scăderi în urma intrării pe piață a unor produse mult mai ieftine, dar vorbim și despre ceea ce s-ar putea să se întâmple și de la sfârșitul acestui an și de la începutul anului viitor, în legătură cu finanțarea pentru acest sector”, a declarat Adi Ursu.

Acesta a atras atenția și asupra discuțiilor privind viitorul buget comunitar și posibila reducere a fondurilor alocate agriculturii.

„Toată lumea se uită la noul buget comunitar, la felul în care va fi el construit. Se vorbește despre o posibilă scădere a alocărilor directe pentru agricultură, chiar dacă a venit suplimentul promis de vreo 47 de miliarde, ca o compensație la ceea ce înseamnă acordul UE–Mercosur”, a precizat moderatorul.

Potrivit acestuia, conferința a vizat și evoluția prețurilor alimentelor, într-un context în care costurile de producție sunt influențate de mai mulți factori.

„O să vorbim despre mâncarea noastră, despre felul în care prețurile vor evolua, pentru că să nu uităm, în construcția unei structuri de preț sunt multe alte lucruri care influențează, de pildă, ce se va petrece când plafonarea prețurilor la gaze va dispărea pentru agenții economici. Ce va însemna asta pentru industria care furnizează hrană în România”, a mai spus Adi Ursu.

Înainte de eveniment, acesta a mai anunțat că vor fi abordate subiecte legate de investiții, exporturi și retail.

„Vom vorbi și despre felul în care continuă proiectele de investiții mari, lucru important pentru că sunt în clipa de față jucători importanți pe această piață în România și care reușesc să facă și export consistent. Vom vorbi și despre retail, despre ceea ce se întâmplă în marile lanțuri de magazine, după măsurile guvernamentale care au dus la plafonare și ce urmează de aici încolo”, a declarat moderatorul.

Conferința „Agricultura 2026: ieșirea din impas” s-a încheiat, reunind reprezentanți ai Guvernului, ai mediului de afaceri și ai industriei agroalimentare, care au discutat soluții pentru viitorul agriculturii și al procesării alimentare din România.