Curtea Supremă din SUA a anulat tarifele lui Donald Trump

<1 minut de citit Publicat la 17:22 20 Feb 2026 Modificat la 17:38 20 Feb 2026

În vara anului trecut, Trump anunța tarifele așa-zisei „Zile a Eliberării”, care urmau să fie impuse aproape tuturor țărilor de pe glob. Foto: Profimedia Images

Curtea Supremă a Statelor Unite, care are o majoritate republicană de 6-3, a decis, vineri, că tarifele impuse de Donald Trump unilateral țărilor din toată lumea încalcă legea federală și trebuie anulate, relatează CNN.

E vorba de o înfrângere uriașă pentru președintele SUA, care a făcut din tarife și războaie comerciale piatra de temelie a guvernării sale.

Decizia reprezintă probabil cea mai mare înfrângere a administrației la Curtea Supremă a SUA (SCOTUS), o curte conservatoare formată din șase judecători numiți de președinți republicani (dintre care trei numiți chiar de Trump) și trei numiți de președinți democrați (Obama și Biden).

Curtea a stabilit cu o majoritate de 6-3 că tarifele lui Trump încalcă legea.

„Președintele susține că are puterea extraordinară de a impune unilateral tarife în cantitate, durată și întindere nelimitate. În lumina contextului istoric și constituțional al acestei autorități, el trebuie să obțină autorizație din partea Congresului pentru a putea-o exercita”, a transmis SCOTUS în motivarea sa semnată de John Roberts, președintele instanței.