Noile tarife ale lui Trump au intrat în vigoare. „Riscul unei escaladări a războiului tarifar este clar mai mare decât anul trecut”

„În ceea ce privește incertitudinea, ne-am întors la nivelul de anul trecut. Riscul unei escaladări a războiului tarifar în plină desfășurare este în mod clar mai mare decât anul trecut”, a declarat el pentru emisiunea Today de la BBC, adăugând că „există acum un risc mai mare ca partenerii comerciali ai SUA să ia măsuri”.

Ordinul executiv semnat de Trump vineri prevedea că taxa temporară de import are scopul „de a aborda problemele fundamentale legate de plățile internaționale și de a continua activitatea Administrației de a reechilibra relațiile noastre comerciale în beneficiul lucrătorilor, fermierilor și producătorilor americani”.