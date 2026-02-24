Noile tarife ale lui Trump au intrat în vigoare. „Riscul unei escaladări a războiului tarifar este clar mai mare decât anul trecut”

Noile tarife vamale globale, de 10%, impuse de Donald Trump au intrat în vigoare marți, după ce Curtea Supremă a anulat vineri tarifele anunțate anul trecut. La doar câteva ore după decizia de săptămâna trecută, președintele a semnat un ordin executiv pentru a impune noua taxă începând cu 24 februarie. Ulterior, el a amenințat că va crește tariful la 15%, dar nu a emis încă o directivă oficială de creștere a ratei, scrie BBC News.
Administrația aplică taxa în temeiul Secțiunii 122 din Legea Comerțului din 1974, care permite președintelui să impună taxa timp de 150 de zile fără aprobarea Congresului.
„Cred că acest lucru nu face decât să amplifice haosul și dezordinea”, a declarat Carsten Brzeski, analist la ING, referindu-se la tarifele în rapidă schimbare și la efectele acestora asupra afacerilor.
„În ceea ce privește incertitudinea, ne-am întors la nivelul de anul trecut. Riscul unei escaladări a războiului tarifar în plină desfășurare este în mod clar mai mare decât anul trecut”, a declarat el pentru emisiunea Today de la BBC, adăugând că „există acum un risc mai mare ca partenerii comerciali ai SUA să ia măsuri”.
Ordinul executiv semnat de Trump vineri prevedea că taxa temporară de import are scopul „de a aborda problemele fundamentale legate de plățile internaționale și de a continua activitatea Administrației de a reechilibra relațiile noastre comerciale în beneficiul lucrătorilor, fermierilor și producătorilor americani”.
Președintele a susținut că tarifele sunt necesare pentru a reduce deficitul comercial al Americii, suma cu care importurile depășesc exporturile. Însă deficitul a atins un nou record săptămâna trecută, crescând cu 2,1% față de 2024 și ajungând la aproximativ 1,2 trilioane de dolari.
SUA au colectat deja tarife vamale în valoare de cel puțin 130 de miliarde de dolari folosind Legea Internațională privind Puterile Economice de Urgență (IEEPA) din 1977, conform celor mai recente date oficiale.
Trump a criticat aspru decizia Curții Supreme numind-o „ridicolă, prost scrisă și extraordinar de antiamericană”.
Într-o decizie luată cu 6 voturi la 3, judecătorii celei mai înalte instanțe din SUA au constatat că președintele și-a depășit atribuțiile atunci când a introdus tarife vamale globale radicale anul trecut, utilizând IEEPA.
Luni, Trump a amenințat că va impune tarife mai mari țărilor care „se joacă” cu acordurile comerciale recente, după decizia Curții Supreme.
Avertismentul său a venit în contextul în care țările din întreaga lume au declarat că evaluează ce tarife și acorduri comerciale vor rămâne în vigoare în urma deciziei.
Regatul Unit a declarat că nicio acțiune reciprocă nu este „exclusă” dacă SUA nu își onorează acordul tarifar cu Regatul Unit, dar a adăugat că „nimeni nu își dorește un război comercial”.
Uniunea Europeană a anunțat că va suspenda ratificarea acordului încheiat în cursul verii. India a declarat, de asemenea, că va amâna discuțiile programate anterior pentru finalizarea unui acord recent.