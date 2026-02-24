​21 de carabinieri şi poliţişti italieni au furat dintr-un magazin din Roma haine și parfumuri de 184.000 de euro

Anchetatorii susțin că în centrul reţelei se afla o casieriță a magazinului de la gara din Roma. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O anchetă de amploare a dus la cercetarea a 21 de polițiști și carabinieri după ce din magazinul Coin de lângă gara Termini, din Roma, au dispărut haine și parfumuri în valoare de 184.000 de euro. În dosar sunt investigate în total 44 de persoane, iar anchetatorii cred că suspecţii aveau o complice în interiorul magazinului, care ar fi ajutat la dispariția produselor.

Totul a ieşit la iveală când s-a făcut inventar în februarie 2024, care se referea la anul anterior. Managerul magazinului a constatat un deficit de 184.000 de euro, mult peste pierderile obișnuite din rețeaua de magazine, relatează La Repubblica. În alte unități ale aceluiași lanț, se înregistrau piederi de 2-3% din cifra de afaceri. La magazinul de la gara Termini de la Roma, procentul depăşea 10%. Au fost lansate verificări specifice, cunoscute sub numele de recalibrări care au scos la iveală că lipseau mărfuri în valoare de 95.000 de euro, aproape 45.000 de euro doar de la raionul parfumerie.

În acel moment, compania a decis să ajungă la cauza problemei și a angajat o agenție de detectivi. Au sosit noi camere de supraveghere, concentrate în principal la casa de marcat numărul 5 de la raionul de produse pentru bărbați.

Anchetatorii susțin că în centrul reţelei se afla o casieriță a magazinului. Din primele cercetări se pare că aceasta selecta din timp genți, haine și parfumuri, pe care le punea deoparte. Produsele erau ascunse într-un dulap din apropierea casei de marcat, iar sistemele antifurt erau înlăturate şi etichetele erau tăiate, astfel marfa era pregătită pentru a fi preluată de complici.

Când soseau bărbații sau femeile în uniformă, era suficient un simplu gest. Doar o parte din articole erau scanate, prețurile erau ajustate, iar sumele erau introduse manual în registru. Uneori, se tipărea bonul de la o vânzare veche, care era pus într-un plic pentru a simula o achiziție legitimă. Alteori, era simulată o plată electronică: un card sau un smartphone era plasat lângă terminalul POS, dar nu se primea nicio chitanță reală. În unele cazuri, numerarul era înmânat direct casierei şi nu era niciodată înregistrat.

Produsele vizate erau jachete, jachete de puf, hanorace, cămăși, curele, pălării, genți, lenjerie intimă, cosmetice și parfumuri. Au fost reconstituite zeci de incidente, care implicau nu doar membri ai forțelor de poliție, ci și mulți dintre principalii beneficiari.

Pe lista persoanelor cercetate apar nouă polițiști, inclusiv un șef, dar și doisprezece membri ai carabinierilor, sergenți şi caporali. Unii dintre aceștia activau în zona gării sau la aeroport. Numărul total al suspecților ajunge la 44. Pierderile repetate au dus la închiderea magazinului Coin din zona Termini, cu câteva luni înainte ca ancheta să devină publică.