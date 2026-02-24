CNA a luat măsuri împotriva conținutului ilegal distribuit pe conturile lui Cristian Rizea

1 minut de citit Publicat la 20:28 24 Feb 2026 Modificat la 20:28 24 Feb 2026

Consiliul a hotărât să emită decizii privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal. FOTO: Agerpres

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis, marți, să emită ordine de acțiune împotriva mai multor materiale distribuite pe conturile lui Cristian Rizea, considerate ilegale pentru că încalcă prevederile privind informarea obiectivă și interzicerea incitării la ură, violență sau atitudini discriminatorii. Deciziile vizează și conținutul publicat de alți utilizatori pe platformele TikTok, Facebook și Instagram, potrivit Agerpres.

Consiliul a analizat în ședința publică de marți 214 rapoarte de monitorizare întocmite de direcțiile de specialitate ca urmare a autosesizării pentru materiale distribuite sau redistribuite de pe conturile lui Cristian Rizea.

Rapoartele prezentate cuprind materiale identificate pe platformele TikTok - 171 de rapoarte, Facebook - 32, Youtube și X - 1 raport (spovedanialuirizeaofficial).

Constatând încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) și ale art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum și a prevederilor art. 43 alin. (5) și ale art. 51 alin. (2) și (3) din Codul audiovizualului, Consiliul a hotărât să emită decizii privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal pentru materiale cuprinse în rapoartele mai sus-menționate.

Totodată, Consiliul a decis să solicite platformelor să verifice dacă profilurile/conturile deținute de Cristian Rizea respectă termenii/condițiile/politicile impuse de acestea.

De asemenea, Consiliul a hotărât să emită decizii privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal pentru:

trei materiale care conțin informații false periculoase pentru sănătatea publică, identificate pe contul Feli Popescu de pe platformele TikTok (2) și Instagram (1) - încalcă dispozițiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului;

două materiale identificate pe contul Morari.live - Facebook și unul pe contul adibaras8 Dacul 17 - TikTok, care nu respectă prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului;

un material identificat pe TikTok, cont Alexandrapopescu2, care încalcă dispozițiile art. 52 alin. (1) din Codul audiovizualului, conform cărora "Sunt interzise în programele audiovizuale prezentarea apologetică, negarea și/sau ducerea în derizoriu a regimurilor totalitare, nazist și comunist, a autorilor crimelor și abuzurilor acestor regimuri, precum și denigrarea victimelor acestora".

Textele integrale ale Ordinelor de a acționa împotriva conținutului ilegal vor fi disponibile pe site-ul oficial al CNA, www.cna.ro, în secțiunea dedicată, după redactare și după comunicarea acestora către părțile vizate.