Bolojan anunță creșterea vârstei de pensionare pentru angajații din MApN, MAI și servicii: “Se va face ca la magistrați"

Premierul Ilie Bolojan a precizat marți la finalul ședinței de guvern în care a fost adoptată OUG privind tăierile din administrație, că este nevoie de creșterea vârstei de pensionare pentru angajații MAI, MApN și din serviciile de informații. Ilie Bolojan a precizat că ministerele de resort vor face propuneri în perioada următoare în acest sens:

“Primul aspect e legat de necesitatea de a crește vârsta de pensionare pentru toate categoriile de angajați din România care beneficiază de pensionare anticipată. Țara noastră nu își mai mermite să pensioneze oameni la 48, 49, 51, 52 de ani. Este o problemă care ține de suportabilitate economică de sustenabilitatea sistemului de pensii, de o minimă echitate socială. Din toate aceste puncte de vedere trebuie să creștem vârsta de pensionare”.

Ministerele responsabile vor veni cu propuneri în acest sens, a precizat Ilie Bolojan. El a precizat că va exista o perioadă tranzitorie pentru ca personalul care îndeplinesc în prezent condiții de pensionare să nu plece din sistem:

“Așa cum s-a întâmplat și la magistrați, în aceste zone pentru cei care îndeplinesc vârsta de pensionare va fi o perioadă tranzitorie și dânșii vor putea să opteze pentru pensionarea pe actuala lege fără să fie afectați de noile prevederi.

Prevederile noi au acțiune doar pentru viitor. Nu e niciun fel de problemă de a pleca din sistem. E adevărat, și nu trebuie să fugim de asta, ținta noastră este ca în următorii ani, vârsta medie de pensionare în aceste sisteme, cu derogările de pensionare accelerată pentru zonele care într-adevăr sunt justificate să crească pentru că nu mai are cine să înlocuiască oamenii care ies la pensie în Românnia. Noile generații sunt de trei ori mai mici decât cele care ies la pensie. Trebuie să luăm aceste măsuri și pentru a avea niște sisteme eficiente”.

Ilie Bolojan a mai spus că Guvernul nu va rata bani din PNRR prin aceste măsuri: “Prin toate acțiunile pe care le derulează Guvernul, ținta noastră este să atingem jaloanele care sunt în momentul de față nerespectate, iar cele care sunt respectate prin modificările care se fac să nu ducă la redeschiderea acestora. Intenția noastră este să facem absorbția de fonduri europene. Atingerea jaloanelor este o țintă importantă”.