Ilie Bolojan: Comasarea localităților mici nu e posibilă fără modificări legislative

Premierul Ilie Bolojan a precizat marți, la finalul ședinței de guvern că deși susține comasarea localităților mici pentru eficiența administrației, pentru acest lucru este nevoie de o lege susținută de o majoritate solidă. El a semnalat că în acest moment, OUG privind reforma administrației este o alternativă la reorganizarea administrativă.

“Pe partea de reformă în administrație, suntem în situația în care coaliția a ajuns la susținerea celor două pachete, din care pachetul pentru administrație a fost discutat de mai multe ori. El a fost întârziat dar este foarte important ca astăzi îl avem adoptat și cred că va schimba multe lucruri din administrația din România. El are în vedere creșterea eficienței administrației pe actualele structuri. În condițiile în care în anii următori se va găsi o soluție politică pentru comasarea localităților, personal voi susține acest lucru. Dar aici nu e nevoie de declarație politică, e nevoie de o majoritate solidă care să susțină proiecte, în așa fel încât să avem rezultate”.

Potrivit premierului Bolojan, fuziunea dintre localități e o procedură greoaie pentru că presupune referendumuri locale în localitățile care fuzionează.

“Cu cât o localitate este mai mare, și am experimentat în calitate de primar două de tipul acesta, probabilitatea să atingi condițiile, în primul rând prezența la vot, am văzut și în municipiul Buzău de exemplu, este foarte scăzută. Fără o modificare legislativă care să prevadă explicit modul în care comunele mici sub 1.500 de locuitori ar putea fuziona, nu văd fezabil decât cu anumite exepții în zone mici, fuziuni dar care nu schimbă sistemul”.

Premierul a atras însă atenția că dacă actualul pachet adoptat marți nu va duce la eficientizarea administrației, va fi doar o chestiune de timp până când va fi nevoie de o reformă a administrației:

“Ori acest pachet ne dovedește că putem avea o administrație mai eficientă, mai performantă, pe actualele structuri, ori va fi o problemă de timp până când se va ajunge din nou într-o zonă de discuții în care oricine va fi la guvernare, va fi nevoit să facă o reformă a administrației”.